Как выглядит 20-летняя Алина Пономареко в реальной жизни, которая будет представлять Украину на 'Мисс Вселенная' 2024

Накануне стало известно имя новой "Мисс Вселенная Украина" 2024 – корону завоевала 20-летняя Алина Пономаренко. Согласно соцсетям, девушка родом из Одессы занимается благотворительностью и моделингом.

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Кроме того, Пономаренко ведет активный образ жизни. На своей Instagram-странице красавица делится подробностями жизни, в частности, освещает работу собственной благотворительной инициативы.

По имеющимся данным, коренная одесситка окончила Одесскую юридическую академию, получив диплом по специальности "Международная юстиция и право". В stories красавица призналась: с детства увлекалась модой и красотой, а также принимала участие в различных конкурсах. Однако, отметила "Мисс Вселенная Украина", своей главной миссией она считает помощь другим.

20-летняя обладательница титула основала социальную инициативу под названием "Дерево любви". Цель организации – поддержка пожилых людей в Одессе. Алина Пономаренко и ее коллеги обеспечивают бабушек и дедушек лекарствами, продуктами питания и вещами первой необходимости. Кроме того, волонтеры общаются с одесситами и помогают им в быту.

Стоит отметить, что новая "Мисс Вселенная Украина" также проводит сбор средств для воинов ВСУ с целью обеспечения военных необходимыми вещами, а также она является донором крови. "После полномасштабного вторжения потребность в донорской крови только возросла. Моя группа крови редкая и поэтому я делюсь ею и рассказываю о важности такого добровольного донорства в своем блоге" , – отметила Пономаренко.

На странице девушки можно заметить ее любовь к спорту: красавица занимается художественной гимнастикой и йогой. На досуге она читает, пишет стихи и играет на фортепиано. Напомним, в прошлом Алина стала фавориткой конкурса "Мисс Одесса", а также вошла в десятку лучших среди участниц международного конкурса "Miss Supertalent 20232, который прошел в Южной Корее. Пономаренко будет представлять Украину на "Мисс Вселенная" 2024 в Мексике.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как выбирали победительницу конкурса "Мисс Вселенная Украина" 2024. Объявляли обладательницу короны в онлайн-формате, поскольку при полномасштабной войне было решено воздержаться от помпезных шоу.

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