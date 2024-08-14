Как в фильме 'Миссия невыполнима': Орландо Блум и Кэти Перри совершили экстремальный прыжок с вертолета. Видео

Звезда "Пиратов Карибского моря" Орландо Блум вместе с невестой певицей Кэти Перри экстремально отдохнул на острове Сардиния в Италии. Пара, которая обручилась в 2019 году, решила прыгнуть с вертолета без парашютов.

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Впрочем, под ними было море, потому влюбленные сразу приземлились в воду. Об этом событии Кэти Перри сообщила в Instagram, опубликовав счастливые фото и видео.

"Как звезды на небе. Ты и я найдем друг друга. В каждой жизни", – романтично подписала подборку певица словами из своей новой песни Lifetimes.

На кадрах видно, как Орландо Блум подбадривает любимую, а в ее глазах заметен страх. И хотя вертолет поднялся не очень высоко, это все равно дало возможность паре получить адреналин.

В комментариях фанаты певицы шутливо заметили, что им можно сняться с Томом Крузом в следующем фильме "Миссия невыполнима". Как известно, актер на закрытии Олимпийских игр-2024 также прыгал с высоты. Его начальной точкой была крыша стадиона Стад де Франс, а сделал он это для того, чтобы начать процесс передачи официального флага международных спортивных соревнований в Лос-Анджелес.

Другие комментаторы отметили, что высоко оценили экстремальные поступки обрученных.

"Когда я вижу ее такой счастливой... это просто удивительно! Она заслуживает этого! Это такая любовь. Я люблю их вместе!"

"Перехватывает дыхание".

"Это как в фильме "Миссия невыполнима".

"Женщина, теперь ты можешь работать с Томом Крузом в его следующем фильме".

"Я думала, что Орландо Блум будет моей второй половинкой, но с таким постом, как этот, я уступаю, Кэти".

Что интересно, для Орландо Блум это не первый прыжок с высоты. 12 июля он спускался с парашютом с вертолета в той же Сардинии. Вместе с ним был сын Лорен Санчес (жена одного из самых богатых миллиардеров в мире Джеффа Безоса).

Кэти Перри и Орландо Блум обручились в 2019 году, но из-за эпидемии коронавируса так и не узаконили свой брак. Вместе они воспитывают дочь Дейзи Дав, появившуюся на свет в 2020 году.

Ранее OBOZ.UA писал, что Кэти Перри обвиняют в "посягательстве" на дом за $15 млн. Семья находящегося при смерти 84-летнего ветерана подала в суд.

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