Семья 84-летнего ветерана при смерти подала в суд на Кэти Перри: певицу обвиняют в посягательстве на дом за $15 млн

Известной американской певице Кэти Перри придется встретиться в суде с семьей 84-летнего ветерана Карла Весткотта, который находится в тяжелом состоянии из-за болезни Гантингтона. Семья бывшего члена воздушно-десантной бригады армии США обвиняет звезду в безосновательном посягательстве на его особняк в Монтесито, стоимостью 15 миллионов долларов.

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Согласно договору, заключенному композитором с владельцем дома, мужчина согласился продать имение с восемью комнатами в 2020 году, пишет Daily Mail. Однако через несколько дней после подписания, Карл Весткотт захотел расторгнуть контракт, ведь совершил ошибку под действием сильных обезболивающих, которые принимал после операции. Несмотря на это, по решению суда Кэти Перри была признана законной владелицей.

Теперь американская певица хочет, чтобы семья ветерана возместила ей ущерб в размере 6 миллионов долларов, что она потратила на ремонт и аренду. Для выдвижения требований знаменитости придется встретиться лицом к лицу с родственниками Весткотта во время предстоящего судебного процесса.

"Очевидно, что она пытается выжать из семьи Карла все до последнего доллара без малейшего сострадания за счет наследства пожилого мужчины, – рассказал друг истцов, – Дело в том, что семья Весткотт хочет, чтобы она столкнулась с ними, потому что они считают, что заслуживают этого. Она забрала родительский дом и теперь хочет "снять рубашку с его спины". Меньше всего, что она может сделать, это смотреть им всем в глаза, во время этого".

Первоначально многодневный судебный процесс должен был состояться в июле, однако адвокаты семьи Карла Весткотта добились отсрочки процесса. Это произошло после того, как Кэти Перри наняла 25 работников, тщательно искавших недостатки в доме. После внимательной ревизии эксперты утверждают, что участок площадью 2 гектара требует ремонта водопроводных труб, здания, поврежденного вследствие падения дуба и исправления проблем с обслуживанием имения.

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