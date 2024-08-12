Том Круз спрыгнул с крыши стадиона на закрытии Олимпиады в Париже и увез на мотоцикле флаг в Лос-Анджелес. Потрясающие фото и видео

Всемирно известный американский актер Том Круз принял участие в закрытии Олимпиады-2024 в Париже, превратив церемонию в эффектное зрелище. С помощью специального оборудования, звезда культового фильма "Миссия невыполнима" спрыгнул с крыши стадиона Стад де Франс, чтобы начать процесс передачи официального флага международных спортивных соревнований в Лос-Анджелес.

Видео дня

Впечатляющий трюк 62-летний артист исполнил под музыкальное сопровождение хип-хоп певицы H.E.R., пишет People. Белое полотно с пятью разноцветными кольцами знаменитости передали мэр Лос-Анджелеса Карен Басс и гимнастка Симона Байлз.

После эффектного прыжка с крыши национального стадиона Франции, Том Круз надежно прикрепил олимпийский флаг к задней части своего мотоцикла, на котором проехал мимо Эйфелевой башни, чтобы добраться до самолета. Воплотившись в роль шпиона, актер произнес в рацию фразу: "Я в пути", после чего надел специальный наряд для прыжка с парашютом.

Успешно приземлившись на территории Лос-Анджелеса, где состоятся следующие спортивные соревнования в 2028 году, знаменитость направился к известнейшей вывеске города "Голливуд", чтобы превратить буквы "о" в символические олимпийские кольца.

Эстафету с передачи флага приняли велосипедистка Кейт Кортни, легкоатлет Майкл Джонсон и скейтбордист Джаггер Итон. Они доставили символ традиционных спортивных соревнований на концерт американской рок-группы "Red Hot Chili Peppers" на набережной Венис-Бич, где также выступили певица Билли Айлиш и рэпер Снуп Догг.

Том Круз решил принять участие в церемонии закрытия Игр, ведь долгое время был фанатом мероприятия. Еще в 2004 году звезда имел честь пронести Олимпийский огонь на стадионе Доджер. Актер неоднократно появлялся на соревнованиях этого года, чтобы поддержать спортсменов своей страны.

Ранее OBOZ.UA рассказал о 10 самых интересных образах Олимпиады-2024 в Париже.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!