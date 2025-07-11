Как проходят похороны Игоря Поклада в Киеве. Фото

В пятницу, 11 июля, в Киеве проходит прощание с выдающимся украинским композитором, Героем Украины Игорем Покладом. Церемония длиться с 10:00 в Национальной филармонии Украины на Владимирском спуске, 2.

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Композитор ушел из жизни 9 июля в возрасте 83 лет после длительной борьбы с тяжелой болезнью. Причину не разглашают, однако во время прощальной церемонии его жена Светлана отметила, что в начале полномасштабного вторжения они вынуждены были прятаться в подвале во время оккупации, и это сильно подорвало здоровье Игоря Дмитриевича. По ее словам, композитор ушел из жизни под звуки атаки дронов-камикадзе "Шахедов". Журналистки OBOZ.UA присутствовали на месте прощания с легендой.

Похоронный зал был заполнен цветами – белыми розами и красными гвоздиками. Возле гроба установили большой портрет Игоря Поклада, на котором он изображен в синем пиджаке, голубой рубашке и желтом галстуке, с орденом Героя Украины на груди – задумчивый, глубокий взгляд вдаль. На крышке гроба – его боевые и государственные награды. Возле гроба сидели близкие – жена Светлана, дочь, другие члены семьи, с глазами, полными слез.

На церемонию прощания пришли родные, друзья и поклонники артиста. Присутствовали известный автогонщик и волонтер Алексей Мочанов, телеведущая Светлана Леонтьева с мужем, поэт Юрий Рыбчинский, дочь друга семьи и третьего президента Виктора Ющенко, журналисты Алексей Суханов и Дмитрий Гордон, певцы Алла Кудлай и Вадим Крищенко, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, композитор Александр Злотник, директор дворца Украина Сергей Перман, певец Павел Зибров, а также представители культурного сообщества и общественности.

Похоронят Игоря Поклада на Берковецком кладбище – согласно его воле, рядом с матерью.

Игорь Поклад – автор десятков песен, ставших классикой украинской эстрады: "Два крыла", "Волшебная скрипка", "Любимая", "Дикие гуси", "Тихая вода" и многие другие. За свой вклад в культуру был удостоен многочисленных наград: Шевченковской премии (1986), звания народного артиста Украины (1997), звания Героя Украины (2021), а в 2024 году – почетного звания "Национальная легенда Украины".

Ранее OBOZ.UA писал, что известно о легендарном Игоре Поклада и каким был его последний день рождения. В связи с состоянием здоровья композитора праздник состоялся дома, в тесном семейном кругу.

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