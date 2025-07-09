Умер легендарный композитор Игорь Поклад

В 83 года умер Игорь Поклад – один из самых известных композиторов Украины, автор песен, которые стали настоящими символами эпохи: "Кохана", "Дикі гуси", "Чарівна скрипка", "Пісня про матір". Он отошел в вечность после десятилетий творчества, оставившего весомый след в украинской музыке, кино, театре.

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Об утрате сообщила его жена Светлана Поклад в Facebook, оставив короткое, но щемящее сообщение: "Вот и все... Любила, люблю и буду любить всегда... Помолитесь за Игоря Дмитриевича, пожалуйста. За его бессмертную душу". Причина смерти не сообщается.

Игорь Поклад ушел из жизни после нескольких непростых лет, в частности – после пережитой оккупации Ворзеля, где его дом был разграблен, уничтожен и даже заминирован российскими войсками. Несмотря на это, композитор продолжал жить и творить, а в 2024 году в издательстве "АДЕФ-Украина" вышли его мемуары под названием "По ту сторону рояля", где описана не только его творческая биография, но и события войны, которые глубоко его изменили.

Детство, которое начиналось вдали от Украины

Родился Игорь Поклад в городе Бишкек (тогда – Фрунзе, Киргизская ССР). Его мать всегда поддерживала музыкальные увлечения сына. После окончания Второй мировой войны семья переехала в Украину. Поклад закончил музыкальную школу по классу фортепиано, а уже в 1957 году – с отличием завершил обучение.

Впоследствии поступил в Киевское музыкальное училище им. Глиэра, а позже – в Киевскую государственную консерваторию. Работал концертмейстером, делал первые творческие шаги, и уже во время учебы вместе с Борисом Олейником создал песню "Песня не заблудится", которая открыла ему путь в профессиональное искусство.

Первый большой успех к Поклада пришел с песней "Зелен-клен". Затем появились хиты "Наречена", "Чарівна скрипка", "Тиха вода", "Кохана" и "Ой, летіли дикі гуси", которые стали классикой украинской эстрады.

Игорь Поклад создал более 150 песен, музыку к десяткам кинофильмов, мультфильмов, театральных спектаклей и мюзиклов. Он был художественным руководителем ВИА "Мрія", писал музыку к таким культовым мультфильмам, как "Как казаки...", "Энеида", "Москаль-волшебник", "Запорожец за Дунаем".

Ему принадлежат также музыкальные постановки, в частности "Конотопская ведьма", и продолжение "Свадьбы в Малиновке". Кстати, композитор сожалел, что отказался писать музыку к фильму "В бой идут одни "старики", называя это самой большой ошибкой жизни.

Оккупированный Ворзель: пианино, заминированное для убийства

Во время полномасштабного вторжения России композитор со своей семьей оказался в Ворзеле, в 7–8 километрах от Гостомеля. На первых этапах Светлана Поклад была убеждена, что угроза обойдет их дом стороной. Но уже в феврале 2022 года на улицах появились танки, а мосты в Киев были взорваны.

У Покладов не было ни бензина для авто, ни возможности вывезти домашних животных. Семья жила в подвале без света, воды и тепла. На эвакуацию они надеялись, но дождались только 11 марта – тогда их спасла группа из Главного управления разведки Украины. Одной из спасительниц была волонтер и бывшая пленница Гайде Ризаева.

После побега Покладов из поселка оккупанты зашли в дом. Они не просто уничтожили жилье и обокрали его – они заминировали кабинет композитора.

В Ворзель семья вернулась в июле 2022 года. Жилье было сильно повреждено, поэтому начали с восстановления дома и сада. Именно тогда жена композитора начала писать мемуары – "По ту сторону рояля" – книгу о творчестве, жизни, друзьях, потерях и войнах.

Награды и признание

Игорь Поклад – один из самых титулованных деятелей культуры Украины:

1986 – Шевченковская премия за музыку к документальным фильмам

1997 – звание народного артиста Украины

2011 – орден "За заслуги" II степени

2017 – орден князя Ярослава Мудрого V степени

2021 – звание Героя Украины

2024 – знак отличия "Национальная легенда Украины"

Ранее OBOZ.UA писал, что свой последний день рождения Игорь Поклад отпраздновал в компании с третьим президентом Украины Виктором Ющенко. Небольшая праздничная трапеза состоялась дома в тесном кругу самых близких людей.

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