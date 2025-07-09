Отрекся от Кобзона, дружил с Ющенко, а в последние годы болел: что известно о легендарном Игоре Покладе и каким был его последний день рождения

Композитор Игорь Поклад, который умер 9 июля в 83 года, оставил после себя не только сотни бессмертных песен, но и жизненную историю, достойную романа. Лауреат Шевченковской премии, Герой Украины, автор музыки к "Энеиде", "Конотопской ведьме", "Как казаки..." и хитов "Чарівна скрипка", "Кохана", "Дикі гуси", в последние годы жизни боролся с болезнями, пережил оккупацию, потерял часть старых друзей и обрел новых – настоящих.

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OBOZ.UA расскажет, какими были его последние годы жизни и как прошел 83-й день рождения выдающегося композитора.

Последний день рождения – скромный, но теплый

10 декабря 2024 года Игорь Поклад отметил 83-й день рождения. В связи с состоянием здоровья праздник состоялся дома, в тесном семейном кругу. Особым гостем стал третий президент Украины Виктор Ющенко, который пришел вместе с дочерью Виталиной.

"Мы очень много общались с Виктором Андреевичем по телефону, но никогда не виделись. Он позвонил поздравить Игоря Дмитриевича с днем рождения 10 декабря, а муж говорит: "Ну что мы по телефону да по телефону, приезжайте к нам". Он и приехал в гости с дочерью Виталиной", – вспоминала в интервью OBOZ.UA жена Игоря Поклада, Светлана.

После поздравлений Виктор Ющенко выразил теплые пожелания артисту и пожелал дожить до "клуба +100". Дочь Виталина выкладывала тогда фото и видео с этого вечера в соцсетях, подписав поздравления словами: "Такой преданный человек своей стране, своей семье, замечательный человек, как вы, заслуживает только счастья. Вы наш цвет. Творите, пишите, любите! Многая и благая лета вам и всем вокруг вас в мирной, свободной Украине! Любим и обнимаем всей семьей".

Прощание с Кобзоном

Более 50 лет Игорь Поклад дружил с Иосифом Кобзоном – еще с советских времен, когда тот часто бывал в Киеве. Их встречи, ужины в ресторанах и совместные фото были привычным эпизодом жизни артиста. Но после 2014 года, когда Кобзон открыто поддержал аннексию Крыма и боевиков на Донбассе, Поклад прекратил с ним любое общение.

"Мой муж дружил с Кобзоном более пятидесяти лет, – рассказала Светлана. – И когда у того такое случилось с головой, прервал общение. Иосиф же сошел с ума – это стопроцентно. Журналист Дмитрий Гордон нам рассказывал, как как-то он полтора часа пытался вложить ему в голову, что на самом деле происходит в Украине. И, говорит: "Он выслушал, ни разу не перебил. А потом, когда закончил, выдал: "Ничего себе, Дима, как тебе мозги промыли".

Эти слова поставили точку в их истории. Как призналась жена композитора, даже родные Кобзона рассказывали, что в последние дни своей жизни он грезил, однако именно на украинском языке. Несмотря на это, Поклад больше никогда не общался с ним.

Состояние здоровья и вызовы жизни во время войны

В последние годы жизни Игорь Поклад серьезно болел. Ему было трудно самостоятельно передвигаться, и даже во время воздушных тревог спуск в укрытие становился вызовом. Тем не менее, как вспоминает его жена, композитор до конца сохранил ясность мысли, юмор и жажду жизни.

"Мы уже там построили печку небольшую, чтобы было хоть тепло. А каждый день ему говорю: смотри, вот-вот весна, станет легче. Пойдем в сад, там все расцветет. Стараюсь его всячески поддерживать, потому что иногда раскисает как-то. Ну, собственно, я не думаю, что это только у нас такое настроение бывает", – говорила Светлана Поклад.

Друзья и ученики Игоря Поклада также не оставляли его в эти годы. Семья поддерживала связь с молодыми музыкантами, которые приходили, помогали по хозяйству, усиливали веру в будущее.

Ранее OBOZ.UA писал, что жена Игоря Поклада рассказала, как Нина Матвиенко не дала исполнить Софии Ротару его песню. Этим треком оказалась легендарная "Сіла птаха".

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