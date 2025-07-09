УкраїнськаУКР
русскийРУС

Отрекся от Кобзона, дружил с Ющенко, а в последние годы болел: что известно о легендарном Игоре Покладе и каким был его последний день рождения

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
972
Отрекся от Кобзона, дружил с Ющенко, а в последние годы болел: что известно о легендарном Игоре Покладе и каким был его последний день рождения

Композитор Игорь Поклад, который умер 9 июля в 83 года, оставил после себя не только сотни бессмертных песен, но и жизненную историю, достойную романа. Лауреат Шевченковской премии, Герой Украины, автор музыки к "Энеиде", "Конотопской ведьме", "Как казаки..." и хитов "Чарівна скрипка", "Кохана", "Дикі гуси", в последние годы жизни боролся с болезнями, пережил оккупацию, потерял часть старых друзей и обрел новых – настоящих.

Видео дня

OBOZ.UA расскажет, какими были его последние годы жизни и как прошел 83-й день рождения выдающегося композитора.

Отрекся от Кобзона, дружил с Ющенко, а в последние годы болел: что известно о легендарном Игоре Покладе и каким был его последний день рождения

Последний день рождения – скромный, но теплый

10 декабря 2024 года Игорь Поклад отметил 83-й день рождения. В связи с состоянием здоровья праздник состоялся дома, в тесном семейном кругу. Особым гостем стал третий президент Украины Виктор Ющенко, который пришел вместе с дочерью Виталиной.

"Мы очень много общались с Виктором Андреевичем по телефону, но никогда не виделись. Он позвонил поздравить Игоря Дмитриевича с днем рождения 10 декабря, а муж говорит: "Ну что мы по телефону да по телефону, приезжайте к нам". Он и приехал в гости с дочерью Виталиной", – вспоминала в интервью OBOZ.UA жена Игоря Поклада, Светлана.

Отрекся от Кобзона, дружил с Ющенко, а в последние годы болел: что известно о легендарном Игоре Покладе и каким был его последний день рождения

После поздравлений Виктор Ющенко выразил теплые пожелания артисту и пожелал дожить до "клуба +100". Дочь Виталина выкладывала тогда фото и видео с этого вечера в соцсетях, подписав поздравления словами: "Такой преданный человек своей стране, своей семье, замечательный человек, как вы, заслуживает только счастья. Вы наш цвет. Творите, пишите, любите! Многая и благая лета вам и всем вокруг вас в мирной, свободной Украине! Любим и обнимаем всей семьей".

Отрекся от Кобзона, дружил с Ющенко, а в последние годы болел: что известно о легендарном Игоре Покладе и каким был его последний день рождения

Прощание с Кобзоном

Более 50 лет Игорь Поклад дружил с Иосифом Кобзоном – еще с советских времен, когда тот часто бывал в Киеве. Их встречи, ужины в ресторанах и совместные фото были привычным эпизодом жизни артиста. Но после 2014 года, когда Кобзон открыто поддержал аннексию Крыма и боевиков на Донбассе, Поклад прекратил с ним любое общение.

"Мой муж дружил с Кобзоном более пятидесяти лет, – рассказала Светлана. – И когда у того такое случилось с головой, прервал общение. Иосиф же сошел с ума – это стопроцентно. Журналист Дмитрий Гордон нам рассказывал, как как-то он полтора часа пытался вложить ему в голову, что на самом деле происходит в Украине. И, говорит: "Он выслушал, ни разу не перебил. А потом, когда закончил, выдал: "Ничего себе, Дима, как тебе мозги промыли".

Отрекся от Кобзона, дружил с Ющенко, а в последние годы болел: что известно о легендарном Игоре Покладе и каким был его последний день рождения

Эти слова поставили точку в их истории. Как призналась жена композитора, даже родные Кобзона рассказывали, что в последние дни своей жизни он грезил, однако именно на украинском языке. Несмотря на это, Поклад больше никогда не общался с ним.

Состояние здоровья и вызовы жизни во время войны

В последние годы жизни Игорь Поклад серьезно болел. Ему было трудно самостоятельно передвигаться, и даже во время воздушных тревог спуск в укрытие становился вызовом. Тем не менее, как вспоминает его жена, композитор до конца сохранил ясность мысли, юмор и жажду жизни.

Отрекся от Кобзона, дружил с Ющенко, а в последние годы болел: что известно о легендарном Игоре Покладе и каким был его последний день рождения

"Мы уже там построили печку небольшую, чтобы было хоть тепло. А каждый день ему говорю: смотри, вот-вот весна, станет легче. Пойдем в сад, там все расцветет. Стараюсь его всячески поддерживать, потому что иногда раскисает как-то. Ну, собственно, я не думаю, что это только у нас такое настроение бывает", – говорила Светлана Поклад.

Друзья и ученики Игоря Поклада также не оставляли его в эти годы. Семья поддерживала связь с молодыми музыкантами, которые приходили, помогали по хозяйству, усиливали веру в будущее.

Отрекся от Кобзона, дружил с Ющенко, а в последние годы болел: что известно о легендарном Игоре Покладе и каким был его последний день рождения

Ранее OBOZ.UA писал, что жена Игоря Поклада рассказала, как Нина Матвиенко не дала исполнить Софии Ротару его песню. Этим треком оказалась легендарная "Сіла птаха".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!