Звезда Нацотбора раскрыл, как обломал российского продюсера-путиниста Фадеева после 'Голоса страны'

Финалист Национального отбора на Евровидение 2026 KHAYAT (Андрей Хаят) поделился, что после участия в шоу "Голос страны" получал предложения о сотрудничестве от российского продюсера Максима Фадеева. Исполнитель не стал скрывать, что тогда был очень удивлен заинтересованностью композитора в его творчестве, однако не поддался эмоциям и на все призывы путиниста давал четкий ответ "нет".

По словам артиста, уже тогда он имел четкую гражданскую позицию и видел развитие музыкальной карьеры исключительно в Украине. Об этом KHAYAT рассказал в интервью Славе Демину.

"Это было сразу после "Голоса страны". Я получил официальное письмо с приглашением к сотрудничеству. Так обычно делают все лейблы, когда "хантят" (пытаются привлечь к сотрудничеству. – Ред.) артистов. И я, конечно, присел. Для парня из Знаменки, который до того выступал только на университетской сцене, это было вау. Но я не затуманил свой разум", – отметил звезда Нацотбора.

Как поделился KHAYAT, в тот период Россия уже начала войну против Украины и аннексировала Крым, поэтому он был довольно категоричным и не согласился на сотрудничество с Фадеевым. Он понимал, что может творить только на Родине.

"Я просто понял, что даже если бы хотел (подписать контракт с Фадеевым. – Ред.), это было бы невозможно. Мое творчество имеет смысл только здесь. Я не смогу ничего писать и вдохновляться, живя за границей. Все мои песни, написанные за период полномасштабной войны, созданы на этой открытой ране, на боли, которую я переживаю. Я не вижу для себя смысла жить за границей и писать что-то об Украине", – подчеркнул певец.

Заметим, что KHAYAT стал участником проекта "Голос страны" в 2019 году. Под руководством звездного тренера Тины Кароль он дошел до финала шоу, где занял третье место.

Что известно о позиции Максима Фадеева

Хотя продюсер публично не делал заявлений относительно войны, своими действиями он неоднократно показывал, что поддерживает кровавую политику Кремля. В 2017 году он незаконно посещал территорию временно оккупированного Крыма для съемок клипа, а позже был доверенным лицом российского диктатора Владимира Путина на так называемых "выборах". Фадеев поплатился за свою деятельность в 2020-м, ведь Министерство культуры Украины внесло его в перечень лиц, представляющих угрозу для национальной безопасности нашей страны.

А вот в 2022 году продюсер жаловался на то, что после 24 февраля его лишили всех званий и заблокировали счета в цивилизованном мире. Он говорил: "Есть такой большой каталог, он в Америке выпускается – "Мировые композиторы". Я там был, но меня просто вычеркнули. У меня забрали все деньги, у меня арестовали все счета – у меня теперь ничего нет. Того, к чему так стремился". Из-за такого развития событий Фадеев заявлял, что не планирует покидать страну-агрессора даже ради отдыха в собственном имении на Бали.

