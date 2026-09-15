Как принц Гарри продолжает дело своей матери Дианы в Украине и почему благотворительные визиты "поставили его в противоречие" с братом Уильямом

В последние годы одним из наиболее заметных направлений общественной деятельности принца Гарри, который 15 сентября отмечает свой 42-й день рождения, стала поддержка Украины и ветеранов. Герцог Сассекский неоднократно приезжал в нашу страну, встречался с ранеными военными и ветеранами и сотрудничал с гуманитарными организациями. Во время одного из последних визитов он фактически продолжил дело своей матери, принцессы Дианы, которая в свое время рассказывала о проблемах наземных мин.

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OBOZ.UA расскажет об этом подробнее. В апреле 2026 года Гарри побывал в окрестностях Бучи вместе с международной организацией HALO Trust, занимающейся гуманитарным разминированием. Принц ознакомился с новыми технологиями, которые помогают саперам работать безопаснее: управлял дроном с системой на основе искусственного интеллекта, определяющей местонахождение взрывоопасных предметов, а также роботом для их извлечения.

Для этого визита принц Гарри надел синий защитный жилет HALO, который визуально напоминал тот, в котором его мать в 1997 году прошла через разминированный участок в Анголе. Тогда принцесса Диана своим поступком пыталась привлечь внимание международного сообщества к смертельной опасности, которую представляли мины для гражданского населения.

"Когда моя мать посетила Анголу почти 30 лет назад, саперы выполняли свою работу на руках и коленях, чтобы обнаружить спрятанные взрывные устройства. Сейчас они используют дроны, искусственный интеллект и роботов для большей точности и защиты", – отметил герцог.

Еще в 2017 году принц Гарри пообещал поддерживать работу HALO Trust и дело своей матери, которая стремилась привлечь внимание мира к проблеме наземных мин. В 2019 году он повторил маршрут принцессы Дианы в Анголе, а спустя несколько лет уже в Украине продолжил эту тему, демонстрируя миру, как технологии изменили работу саперов.

Напомним, в апреле 2025 года герцог Сассекский прибыл во Львов с неофициальным визитом. Он посетил реабилитационный центр Superhumans Center и встретился с украинскими военными, проходившими лечение после ранений. О его поездке стало известно уже после того, как он покинул Украину.

Именно это появление герцога Гарри во Львове стало причиной напряженности в его отношениях с братом Уильямом. Принц Уэльский хотел лично приехать в Украину, однако его служба безопасности категорически не рекомендовала будущему монарху такую поездку из-за высоких рисков.

На этом фоне новости о том, что принц Гарри смог побывать в Украине, якобы сильно раздражили принца Уильяма. Старший брат был возмущен тем, что его не допустили к поездке из соображений безопасности, тогда как герцог, который уже не исполняет официальных обязанностей члена королевской семьи, смог это сделать.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что принц Гарри объединился с миллиардером-"гением современности" ради помощи Украине. Они устроили закрытый ужин, на который пригласили всего 120 гостей.

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