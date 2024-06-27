Как пережить потерю. Принц Гарри не сдержал эмоций при разговоре с вдовой и вспомнил свою покойную маму

Принц Гарри в возрасте 12 лет потерял маму, принцессу Диану, погибшую в автокатастрофе в Париже, и это стало для него тяжелой потерей в столь юном возрасте. Со временем он смог смириться с этим, а ныне своим опытом поделился с вдовой воина в Азербайджане, что довело его чуть ли не до слез.

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Основательница благотворительной организации "Маленькие солдаты Скотти" Никки Скотт рассказала принцу Гарри, как своему 5-летнему сыну Каю сообщала о смерти отца в войне в Афганистане в 2009 году. Как пишет Daily Express, герцог Сассекский поддержал женщину и поделился собственной историей.

В течение некоторой части разговора принц Гарри едва сдерживал слезы. На лице было видно, что он стал чаще моргать глазами и прикусывать губы. Затем он собрал ладони в замок и держал их рядом с лицом, чтобы скрыть эмоции.

"Это было хуже всего. Как это сказать пятилетнему ребенку? Я подняла его, посадила на кровать и спросил: "Кай, ты помнишь, где был папа?" и он сказал: "Да, в Афганистане", а я сказала: "Случилось кое-что действительно плохое, и злодеи ранили папу, и он умер", – поделилась воспоминаниями женщина. Впоследствии Никки Скотт вспомнила о том, как принц Гарри потерял маму, ведь для детей не существует разницы: на войне погиб близкий человек или в автокатастрофе.

Тогда герцог поделился советом, который поможет овладеть собой при потере близкого человека.

"Вы убеждаете себя, что человек, которого вы потеряли, хочет, чтобы вы скучали подольше, чтобы доказать им, что их не хватает. Но однажды поняв, что если я говорю об этом и праздную их жизнь, то на самом деле все становится легче, в отличие от того, что "я просто не буду об этом говорить, и это самый лучший способ справиться", когда на самом деле это не так. Если вы подавляете это слишком долго, вы не можете подавить это навсегда, оно не устойчиво, и это будет разъедать вас изнутри", – сказал принц.

Ранее OBOZ.UA писал, что Меган Маркл уже 6 лет не общается с отцом и даже ни разу не знакомила его с детьми.

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