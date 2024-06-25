В одной лодке с королем Чарльзом. Почему Меган Маркл уже 6 лет не общается со своим отцом и до сих пор не познакомила его с внуками

Американский режиссер Томас Маркл уверен, что отпразднует 80-летие без поздравления от своей младшей дочери. Ведь герцогиня Сассекская уже в течение шести лет не общается с отцом и не знакомит его с внуками.

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По словам голливудского постановщика, Меган Маркл разорвала с ним связи в 2018 году, когда, из-за двух сердечных приступов, он не смог провести монархиню под венец на свадьбе с принцем Гарри. Мужчина отметил, что чувствует себя "в одной лодке" с королем Чарльзом III, ведь у них схожие проблемы как со здоровьем, так и в семье, пишет Daily Mail.

Томас Маркл рассказал, что решение дочери прекратить общение было для него настоящей неожиданностью: "Я никогда не мог вообразить, что Меган обернется против меня в такой момент жизни. Я думал, что она всегда будет рядом со мной".

Герцогиня Сассекская разозлилась на отца, когда он появился на нескольких снимках папарацци перед ее свадьбой.

"Я был совершенно один и меня преследовали. Фотограф подошел к моей дочери Саманте и убедил ее, что фотографии улучшат мой имидж. Это была ошибка, и я неоднократно извинялся за это", – объяснил голливудский постановщик.

После грандиозной свадьбы герцог и герцогиня Сассекски ни разу не виделись с Томасом Марклом и не знакомили его с внуками. По мнению 79-летнего мужчины, такие поступки плохо отразятся на будущем детей, ведь они не знают своих дедушек, даже короля Чарльза.

"Решения, которые приняли Меган и Гарри, повлияют на жизнь их детей. Мне интересно, как будут чувствовать себя Арчи и Лилибет через несколько лет, когда поймут все, что они пропустили. У них есть двое дедушек, которые хотят их видеть, один из которых король Англии. За свои 80 лет я никогда не думал, что буду "в одной лодке" с королем", – отметил режиссер.

Ранее OBOZ.UA писал, что Меган Маркл заподозрили в попытке привлечь к себе внимание на фоне появления Кейт Миддлтона на публике.

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