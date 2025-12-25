Как изменились актеры культового фильма 'Рождественская история' через 16 лет после премьеры. Фото тогда и сейчас

16 лет назад состоялась премьера культового анимационного фильма "Рождественская история" режиссера Роберта Земекиса. Благодаря поучительному сюжету и впечатляющей графике лента получила огромную популярность во многих уголках мира, а ее кассовые сборы превысили 325 миллионов долларов.

Видео дня

Такому успеху кинокартина обязана и звездному актерскому составу, ведь любимцы аудитории, такие как Джим Керри, Колин Ферт и Робин Райт, подарили свои голоса главным героям. OBOZ.UA решил показать, как изменились знаменитости после выхода ленты на экраны.

О чем фильм

"Рождественская история" рассказывает о скупом ростовщике Эбенизере Скрудже, который абсолютно равнодушен к людям и никогда не проявлял желания им помогать. В рождественскую ночь к нему наведываются неожиданные гости – призрак покойного партнера Джейкоба Марли, а затем и три духа Рождества: Прошлого, Настоящего и Будущего. Они показывают Скруджу все его ошибки, а также трагические последствия чрезмерной жадности. Переосмыслив свою жизнь, ростовщик проснулся утром совсем другим человеком, который приветливо относится к окружающим и готов подать руку помощи.

Как выглядят актеры фильма спустя 16 лет после премьеры

Джим Керри

Канадско-американский актер озвучил в кинокартине сразу четырех ключевых персонажей: Эбенизера Скруджа, Духов Прошлого, Настоящего и Будущего Рождества. Он в очередной раз подчеркнул многогранность своего таланта и закрепил статус звезды, которая может сочетать кардинально разные жанры.

Гэри Олдмен

Английский киноактер и кинорежиссер тоже подарил свой голос нескольким персонажам, а именно Джейкобу Марли, Бобу Крэтчиту (клерку) и Тиму (младшему сыну Крэтчита).

Колин Ферт

Голосом артистка в кинокартине "Рождественская история" заговорил племянник Скруджа Фред. После выхода культового проекта на экраны карьера Ферта пошла в гору и он стал одним из самых востребованных британских актеров.

Робин Райт

Американская знаменитость озвучила в ленте двух важных женщин в жизни Скруджа – его невесту Бель и младшую сестру Фэн. После премьеры фильма Робин Райт сосредоточилась на драматических ролях.

Боб Хоскинс

Актер подарил свой голос доброму торговцу Найджелу Фезивигу, который в свое время был работодателем Скруджа. "Рождественская история" стала одной из последних работ Боба Хоскинса, ведь в 2012 году он завершил карьеру из-за диагностированной болезни Паркинсона. В 2014-м он отошел в вечность.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как состарились звезды самого популярного сериала о русалках "H2O: Просто добавь воды".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!