Годы берут свое: как состарились звезды самого популярного сериала о русалках 'H2O: Просто добавь воды'. Фото тогда и сейчас

Легендарный австралийский сериал "H2O: Просто добавь воды" дебютировал на экранах еще в 2006 году и быстро завоевал любовь подростков во всем мире. История о трех девушках, которые после загадочного приключения в лунном пруду стали русалками, длилась три сезона и завершилась в 2010-м.

Видео дня

Прошло уже более 15 лет с тех пор, поэтому OBOZ.UA решил показать, как изменились главные актеры любимого многими сериала. В нем сыграли Кариба Хейн (Рикки Чедвик), Фиби Тонкин (Клео Сертори), Клэр Холт (Эмма Гилберт), Индиана Эванс (Изабелла Хартли), Ангус Макларен (Льюис Маккартни), Берджесс Абернети (Зейн Беннетт) и Люк Митчелл (Уилл Бенджамин). И хотя для большинства из них роль в "H2O" стала стартом в большом кино, каждый из актеров прошел свой путь в киноиндустрии – кто-то остался в актерстве, а кто-то отошел в тень.

Кариба Гейн (Рикки) сегодня продолжает сниматься в кино и телевидении. Она не только актриса, но и режиссер короткометражек. Ее внешность почти не изменилась: все те же выразительные черты лица, только повзрослели глаза.

Фиби Тонкин (Клео) сделала успешную карьеру в США. После "H2O" она прославилась благодаря сериалам "Дневники вампира" и "Первородные". Сейчас ей 36, она ведет страницы в Instagram и сотрудничает с модными брендами.

Клэр Холт (Эмма) также пошла вверх после сериала. Она сыграла Ребекку Майклсон в "Дневниках вампира" и "Первородных". Сегодня Клэр – мама двоих детей, снимается реже, однако активно делится личной жизнью в соцсетях. На новых фото видно: актриса изменилась, но сохранила естественную красоту.

Индиана Эванс (Белла) снялась в ремейке "Голубой лагуны" и еще в нескольких проектах, но сейчас почти исчезла из публичного пространства. Последний раз о ней писали в 2015 году. Ее взрослые фото – редкость, но те, что есть, свидетельствуют: из актрисы выросла эффектная женщина с нежной внешностью.

Ангус Макларен (Льюис) продолжил актерскую карьеру в Австралии, получил театральное образование и играл в нескольких популярных сериалах.

Берджесс Абернети (Зейн) также остался в актерской сфере, хотя преимущественно снимался во второстепенных ролях. Его нынешний образ – короткая стрижка, спортивная фигура – сильно отличается от образа развращенного мажора из сериала.

Ранее OBOZ.UA писал, что в сети всплыли архивные фото и видео Нади Дорофеевой до популярности. На видео и фото – начинающая артистка с рыжими волосами, в характерном для середины 2000-х стиле одежды и любимой прическе – с двумя хвостиками.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!