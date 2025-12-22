Известный российский певец поддержал сбор для украинского города, который оккупанты погрузили в темноту

Известный российский рок-музыкант Лева (Егор Бортник) из группы "Би-2" публично поддержал сбор средств для жителей украинского Каменского на Днепропетровщине, которое после российских атак оказалось без стабильного электроснабжения. Артист призвал свою аудиторию, которая только в Instagram насчитывает более 300 тысяч человек, помочь городу, который переживает последствия массированных ударов РФ и гуманитарный кризис в разгар холодов.

В своем обращении в соцсетях Лева сообщил, что из-за ударов российских войск Каменское осталось без нормального света и тепла. По его словам, людям в городе "тяжело, холодно и страшно", а ситуация усугубляется из-за разрушения жилых домов и инфраструктуры. Музыкант подчеркнул, что хорошо знает о реальном положении дел, поскольку в Каменском проживает его друг.

"Людям трудно, холодно и страшно. Я знаю это, потому что там живет мой друг – Раввин Леви Стамблер. Он и его община собирают средства на портативные электростанции, чтобы дать пожилым людям тепло, свет и возможность пережить эту зиму. Кроме этого, в Каменское приехали семьи с детьми, которые бежали от боевых действий в Луганской, Донецкой и Днепропетровской областях. Если у вас есть возможность помочь жителям Каменского, пожалуйста, сделайте это", – призвал артист.

Музыкант отметил, что даже небольшая сумма может иметь решающее значение, и обнародовал две ссылки на сборы: один – для поддержки громады Каменского и закупки электростанций, другой – для помощи семьям внутренне перемещенных лиц. В конце обращения Лева поблагодарил всех неравнодушных за поддержку и "тепло сердец".

Отметим, гуманитарная ситуация в Каменском существенно ухудшилась после массированной атаки российских войск в ночь на 6 ноября. Поздно вечером 5 ноября оккупанты нанесли удар по городу ударными беспилотниками. По информации Воздушных сил ВСУ и мониторинговых каналов, над Каменским одновременно фиксировали более десяти дронов, в городе раздавалась серия мощных взрывов.

Сила взрывов была такой, что их слышали в отдельных районах Днепра. В результате атаки загорелся четырехэтажный жилой дом, были повреждены автомобили, объекты инфраструктуры и транспортное предприятие. В Днепропетровской областной военной администрации сообщили, что по состоянию на утро в городе пострадали по меньшей мере восемь человек, возникло несколько пожаров, частично разрушена крыша и перекрытие одного из подъездов.

Напомним, Лева из "Би-2" открыто выступает против войны России против Украины. В мае 2023 года он публично осудил вторжение РФ, заявив, что не намерен возвращаться в Россию, а в феврале 2024 года подтвердил, что больше не будет жить в этой стране. В том же году Министерство юстиции РФ внесло музыканта в список "иноагентов".

Артист неоднократно резко критиковал Владимира Путина и российскую власть. В октябре 2024 года Лева публиковал сообщение с жестким обращением к диктатору РФ, в котором призвал прекратить войну, вывести войска из Украины и назвал Крым украинским. Ранее музыкант также заявлял о финансовой поддержке ВСУ и помощи украинским защитникам вплоть до победы Украины.

