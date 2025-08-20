Друзья получили повестки, а 'элита' отдыхает на вилле: Лева из 'Би-2' рассекретил, кто из пропагандистов выехал из России

Вокалист группы "Би-2" Лева (Егор Бортник) снова резко высказался в адрес России и ее жителей, вызвав волну дискуссий. Музыкант опубликовал в своем Instagram фото, созданное с помощью искусственного интеллекта: на снимке десятки повесток в военкомат разлетаются в воздухе над типичными многоэтажками серых российских городов. Атмосфера фотографии передает тревожность и безысходность – обыденный пейзаж превращен в символ массовой мобилизации.

"Скоро осень", – коротко подписал кадр Лева. Именно осенью, с 1 октября по 31 декабря, в РФ происходит очередной призыв на срочную службу. Музыкант дал понять: для рядовых граждан наступает время новых потерь и трагедий, тогда как представители "элиты" в этот момент отдыхают за границей или в богатых поместьях.

В своей заметке он написал:"Все мои товарищи и друзья из среднего социального сегмента получили почти одновременно на днях электронные повестки. Хорошо, что многие уже уехали... Дети богатых не пойдут служить. Пойдете вы, ваши дети и мужчины, отцы, даже женщины".

Артист также рассекретил, кто из известных российских деятелей-пропагандистов проводит время на отдыхе недалеко от него: "В ста метрах от меня, на вилле, отдыхают Ксения Собчак, Константин Богомолов и Федор Бондарчук. Они "устали" и, конечно, надо спокойно купаться, загорать и наслаждаться вечерними разговорами о высоких духовных ценностях. Когда вы до конца жизни будете ходить на кладбище к своим близким, которые "погибли за родину", они уже будут открывать линию одежды и ставить спектакли о сложной русской душе, которая непонятна и загадочна".

Часть российской аудитории возмутилась такой откровенностью музыканта и призвала его "не втягивать политику в музыку". Под постом появились десятки типичных комментариев:

"Ребята! Не отворачивайте от себя людей! Просто пишите хорошие песни, ведь у вас это так хорошо получается!"

"Да не лезьте вы в политику, пишите песни без нее. Мы слушаем вас без политики. А теперь что будет? Политика?"

"Провокатор, а вы ведетеся. Много ли платят таким, как ты, Лева... Даже не интересно".

"Просто пишите музыку, остальное – не ваше дело".

Преследование и атаки

В Москве против Левы уже были совершены реальные атаки. Неизвестные подожгли дверь его квартиры, оставив надпись: "Привет врагу и предателю от Пианиста". Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Аукцион пальцев". Пропагандистские медиа объяснили поджог "финансированием украинской армии".

Ситуация обострилась после того, как пранкеры "Вован и Лексус" опубликовали запись разговора с музыкантом, где он подтвердил финансовую поддержку ВСУ. Тогда его адрес распространили в российских Telegram-каналах, что, вероятно, и стало причиной нападения.

Из-за антивоенной позиции "Би-2" фактически оказался в черных списках РФ. Ранее там уже звучали призывы признать музыкантов группы "спонсорами терроризма" и "государственными изменниками". В Генпрокуратуру, Следственный комитет и Министерство культуры были поданы запросы на конфискацию всего имущества группы в России.

По информации росмедиа, Бортник не только финансирует ВСУ, но и помогает закупать транспорт для фронта. В частности, упоминали о двух оборудованных Mercedes, которые передали украинским защитникам.

Лева из "Би-2" открыто критикует российскую власть. В октябре он "поздравил" Путина с днем рождения постом в Instagram, где опубликовал фото Кремля, засыпанного черепами.

"С днем рождения, президент смерти. Хватит убивать людей. День рождения у ничтожества. Сгинь, Путин! Всем станет веселее..." – написал музыкант.

Также он неоднократно называл Россию страной-террористом, Крым – украинским, а после победы Украины пообещал лично приехать в Киев.

Ранее OBOZ.UA писал, что братья Меладзе засветились в компании Левы из "Би-2", который называет россиян убийцами и помогает ВСУ. Это было первое за долгое время появление Константина Меладзе на публике после развода с Верой Брежневой.

