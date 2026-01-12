После обстрела решили остаться еще на день: всемирно известные музыканты приехали в Украину и устроили рейв на 4000 человек

После ночного обстрела Киева в ночь на 10 января немецкий электронный проект Schiller не отменил свое выступление в Украине и решил остаться в столице еще на день. Музыканты дали концерт в Киеве, который посетили около 4000 человек, и устроили масштабный рейв, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью.

О приезде артистов и их реакции на события в городе рассказала певица Jerry Heil в своем Telegram-канале. По ее словам, команда Schiller прибыла в Киев, застала ночь с воздушными тревогами и обстрелами, но все равно провела запланированный концерт и не стала сразу покидать страну.

"Говорят, в Берлине люди шокированы их сториз, где сочетается лютая зима, отключения, генераторы, обстрелы и концерт на такое количество людей!" – написала артистка.

Концерт состоялся в Киеве и имел особый дрескод – гостям предлагали приходить в белой одежде. Мероприятие прошло в формате рейва – массовой вечеринки с электронной танцевальной музыкой, собравшей тысячи посетителей.

Schiller – это электронный музыкальный проект немецкого композитора и продюсера Кристофера фон Дейлена, названный в честь поэта Фридриха Шиллера. В 2002 году проект получил премию ECHO за лучший танцевальный сингл года Dream of You, записанный вместе с Петером Хеппнером. За время существования Schiller продал более 7 миллионов дисков в мире.

Концерт Schiller в Украине, запланированный еще на 2 марта 2014 года, был отменен из-за начала российского военного вторжения. В июне 2024 года музыканты выступили во Львове и Киеве, а в январе 2026 года снова вернулись в столицу с рейвом. Уже 12 января артисты отправились обратно в Германию.

В социальных сетях Schiller регулярно публикует материалы в поддержку Украины. В Instagram артистов можно увидеть кадры с траекториями полетов российских дронов на Киев, сообщения о войне и сохраненные сториз из путешествий по Украине. Отдельно отмечается и творческое сотрудничество с украинскими музыкантами – в 2025 году Schiller записывал трек вместе с группой The Hardkiss.

