Иво Бобулу – 72: какую 'несправедливую' пенсию получает народный артист Украины и почему избегает разговоров о младшей на 12 лет жене

Сегодня, 17 июня, народный артист Украины Иво Бобул празднует 72-й день рождения. Более 50 лет своей жизни легендарный исполнитель провел на сцене и подарил отечественным слушателям не один талантливый хит. Однако оказалось, что, несмотря на все достижения, размер пенсии знаменитости является довольно "несправедливым", ведь средств едва хватает на удовлетворение базовых жизненных потребностей.

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По словам исполнителя, после многолетней творческой карьеры государство оставило его фактически ни с чем. Во время одного из интервью звезда поделился: "Я полвека работаю на сцене. Видимо, что-то и дал я этому государству. В то же время есть люди, которые носили бумажки из кабинета в кабинет. Несправедливо, когда они получают больше". Иво Бобул не назвал конкретный размер своей пенсии, но признался, что достойно жить на нее просто невозможно.

В то время как народный артист Украины откровенно рассказывает о своем финансовом положении, личную жизнь старается держать вдали от внимания общественности. Певец четыре раза связывал себя узами брака, однако настоящее счастье смог обрести лишь с последней избранницей – Натальей, которая моложе его на 12 лет. Как пояснил Иво Бобул в эксклюзивном интервью OBOZ.UA, он избегает публичных разговоров о любимой, ведь не считает, что сейчас эта тема действительно важна.

"Людям во время войны вряд ли интересна моя личная жизнь. Во что я одет, какая у меня машина – разве сейчас это актуально? Интересно, чем ты можешь помочь. Прежде всего ребятам на фронте. Я зарабатываю песней и передаю деньги на ремонт машин. Некоторые даже покупаем. Нравится, что на концерт приходит молодежь. Она у нас хорошая – патриотическая, думающая", – сказал артист.

Иво Бобул познакомился с Натальей в середине 90-х годов. Певец выступал в одном из ресторанов, а его будущая жена отдыхала там со своими друзьями. Звезде сразу стало интересно, как целуется тогда еще незнакомая девушка, и в тот же день он нашел ответ на свой вопрос.

Со временем влюбленные официально связали себя узами брака. Иво Бобул и Наталья не устраивали машстабного гуляния, а тихо расписались, после чего исполнитель поехал на свой концерт. Четвертая избранница народного артиста Украины работала психологом, однако когда у супругов родился сын Даниил, певец запретил любимой работать. Он хотел, чтобы Наталья уделяла свое время воспитанию наследника.

А вот с предыдущими женщинами Иво Бобулу не удалось построить крепких взаимоотношений, более того, звезда откровенно говорил, что если бы мог повернуть время вспять, не женился бы на них. Брак с первой женой исполнителя продлился всего три месяца. Как объяснял знаменитость, мама его избранницы постоянно настраивала женщину против него, поэтому любовь и дала трещину. Однако все же у пары родился общий сын Руслан.

Вторая избранница Иво Бобла ушла от него, ведь нашла другого мужчину. Из-за постоянных гастролей артист не мог постоянно быть дома, вот его экс-супруга и начала изменять. От этого брака у знаменитости есть дочь Людмила.

В третий раз официально узаконил отношения Иво Бобул с певицей Юлией Сандулесу. Они прожили вместе 10 лет, но в конце концов поставили точку в романе из-за несовместимости характеров. В течение длительного времени исполнитель отмечал, что не поддерживает связь с третьей избранницей, однако в конце 2023 года бывшие партнеры воссоединились, чтобы исполнить для поклонников свои легендарные хиты.

Тогда фанатов знаменитости сильно заинтересовало, как на такое решение отреагировала Наталья. Иво Бобул ответил: "Абсолютно нормально. Никакой ревности, это работа. Надо для Украины сделать так. Говорит: "Я ничего не имею против, пожалуйста". Конечно, я советовался с ней. Я пришел и сказал: "Натали, вот у нас должен быть такой план, должен быть такой проект". Она говорит: "Вы творческие люди, вы делайте, как нужно для вас и для окружающих. Пойте!". Никакой ревности нет, мы взрослые люди".

Ранее OBOZ.UA писал, что Иво Бобул рассказал, где сейчас его старший сын – гражданин США, а также младший, которого окрестил Леонид Кучма.

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