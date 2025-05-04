Иво Бобул заговорил о своей недвижимости в Крыму и пожаловался на размер пенсии: достаются крохи

Народный артист Украины Иво Бобул откровенно рассказал о том, что остался без недвижимости в Крыму, а также о том, как ему тяжело живется на заслуженном отдыхе с пенсией, которой едва хватает на базовые нужды. Певец, более 50 лет проведший на сцене, признает: государство забыло о своих артистах.

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В разговоре с медиа BLIK Бобул откровенно признался, что после оккупации Крыма потерял все, что имел на полуострове. Речь идет о квартире в Ялте, которая сгорела уже после российского вторжения в 2014 году.

"Недвижимость в Крыму сгорела. Все сгорело... Больше ничего нет. Произошло это после оккупации полуострова", – поделился он.

Артист ранее рассказывал, что часто приезжал в Ялту на отдых, но после начала войны увидел видео, как его дом уничтожен огнем. Несмотря на это, квартира до сих пор считается его собственностью.

Помимо личных потерь певец затронул и тему своего материального положения на пенсии. По его словам, после полувека на сцене государство оставило его фактически ни с чем.

"Я полвека работаю на сцене. Пожалуй, что-то да и дал я этому государству. В то же время есть люди, которые носили бумажки из кабинета в кабинет. Несправедливо, когда они получают больше", – отметил Бобул.

Хотя артист отказался назвать точную сумму пенсии, подчеркнул: достойно жить на ней невозможно. "Депутаты некоторые жалуются на пенсию в размере 40-50 тысяч гривен, так что говорить мне? Кто ближе к корыту был, тот и получает больше, остальным – крохи достаются", – эмоционально заметил он.

В то же время, несмотря на возраст (71 год) и возможность уехать за границу, Бобул принципиально остается в Украине. По его словам, он не видит смысла в эмиграции, ведь вся его жизнь, семья и творчество связаны с Родиной.

"С первого дня полномасштабной войны я живу в Украине. Да, пару раз выезжал на концерты за границу, но не больше. Никуда не эмигрировал, – подчеркнул артист. – Я артистом стал на этой земле, меня любит народ. Не любил бы, не был бы я на сцене столько лет. Могу ли я все это бросить, собраться и в один день покинуть Украину? Если бы мне было лет 15-1, то может быть. А так, кому я на чужбине нужен? Я здесь нужен. Я пою не для начальства, а для людей, простых людей, простых украинцев".

Ранее OBOZ.UA писал, что Иво Бобул рассказал, где сейчас его старший сын – гражданин США, а также младший, которого крестил Леонид Кучма. У певца также есть дочь, которая живет с семьей в Черновцах.

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