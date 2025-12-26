УкраїнськаУКР
История повторилась: 17-летний сын Тины Кароль во время концерта сделал маме сюрприз, воссоздав трогательную сцену из прошлого

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
1,5 т.
История повторилась: 17-летний сын Тины Кароль во время концерта сделал маме сюрприз, воссоздав трогательную сцену из прошлого

17-летний сын украинской певицы Тины Кароль – Вениамин – устроил ей приятный сюрприз во время концерта во Львове. Он вышел на сцену к звездной маме и подарил красивый букет белых роз. Такой поступок юноши был пронизан теплой ностальгией, ведь около 12 лет назад он сделал артистке похожий неожиданный подарок.

Кадры с трогательным моментом появились в одном из фан-аккаунтов Тины Кароль. На видео можно увидеть, что с лица звезды не сходила широкая улыбка.

История повторилась: 17-летний сын Тины Кароль во время концерта сделал маме сюрприз, воссоздав трогательную сцену из прошлого

Вениамин стал неожиданным гостем на одном из концертов всеукраинского тура Тины Кароль в 2013-м. Тогда няня тайно привезла 5-летнего мальчика на музыкальное шоу из Киева во Львов. Вениамин поднялся к маме с красивым букетом роз, но застеснялся из-за большого количества внимания со стороны аудитории. Сперва он прижался к певице, а потом быстро ушел со сцены.

История повторилась: 17-летний сын Тины Кароль во время концерта сделал маме сюрприз, воссоздав трогательную сцену из прошлого

На этот раз Вениамин чувствовал себя гораздо увереннее. Юноша снова крепко обнял маму, однако, покидая сцену, поздоровался с ее поклонниками, помахав рукой.

История повторилась: 17-летний сын Тины Кароль во время концерта сделал маме сюрприз, воссоздав трогательную сцену из прошлого

Напомним, что Вениамин родился 18 ноября 2008 года в браке Тины Кароль и продюсера Евгения Огира, который отошел в вечность в 2013-м из-за рака желудка. Юноша живет в Великобритании. Он получает образование в престижном учебном заведении вблизи Лондона Repton Preparatory School.

Как делилась певица, ее сын сейчас увлекается футболом. Юношу интересуют более точные науки, поэтому он сосредотачивает свое внимание на экономике, политологии и бизнесе.

Ранее OBOZ.UA писал, что Тина Кароль рассказала о трудном решении в воспитании сына и как защитила его от "совкового налета".

