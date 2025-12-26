История повторилась: 17-летний сын Тины Кароль во время концерта сделал маме сюрприз, воссоздав трогательную сцену из прошлого

17-летний сын украинской певицы Тины Кароль – Вениамин – устроил ей приятный сюрприз во время концерта во Львове. Он вышел на сцену к звездной маме и подарил красивый букет белых роз. Такой поступок юноши был пронизан теплой ностальгией, ведь около 12 лет назад он сделал артистке похожий неожиданный подарок.

Видео дня

Кадры с трогательным моментом появились в одном из фан-аккаунтов Тины Кароль. На видео можно увидеть, что с лица звезды не сходила широкая улыбка.

Вениамин стал неожиданным гостем на одном из концертов всеукраинского тура Тины Кароль в 2013-м. Тогда няня тайно привезла 5-летнего мальчика на музыкальное шоу из Киева во Львов. Вениамин поднялся к маме с красивым букетом роз, но застеснялся из-за большого количества внимания со стороны аудитории. Сперва он прижался к певице, а потом быстро ушел со сцены.

На этот раз Вениамин чувствовал себя гораздо увереннее. Юноша снова крепко обнял маму, однако, покидая сцену, поздоровался с ее поклонниками, помахав рукой.

Напомним, что Вениамин родился 18 ноября 2008 года в браке Тины Кароль и продюсера Евгения Огира, который отошел в вечность в 2013-м из-за рака желудка. Юноша живет в Великобритании. Он получает образование в престижном учебном заведении вблизи Лондона Repton Preparatory School.

Как делилась певица, ее сын сейчас увлекается футболом. Юношу интересуют более точные науки, поэтому он сосредотачивает свое внимание на экономике, политологии и бизнесе.

