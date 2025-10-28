'Это больно, но я должна была так поступить'. Тина Кароль рассказала о трудном решении в воспитании сына и как защитила его от 'совкового налета'

Украинская певица Тина Кароль раскрыла, почему отправила своего сына Вениамина учиться за границу, когда ему было всего восемь лет. По словам звезды, такое решение ей далось очень непросто, но она понимала, что только так парень сможет вырасти самостоятельным и иметь все необходимые знания.

Дело в том, что в один период в жизни семьи возникло очень много болезненных моментов. В 2013-м умер муж Тина Кароль – Евгений Огир, а в следующем году началась война на Донбассе, поэтому артистка понимала, что родственники окутают ее сына слишком большим количеством внимания. Как рассказала исполнительница в интервью Анне Хаустовой, чтобы Вениамин не вырос в "тепличных условиях", она отправила его в Англию.

"Его начали залюбливать все из-за потери папы. И для того, чтобы он не вырос нюней, чтобы не было такого, что бабушки рядом и всегда все ему приносят, это надо было преодолеть. Я сказала, что теперь он единственный мужчина, и он сразу повзрослел. Это больно, но я должна была так сделать (отправить сына учиться за границу. – Ред.). И я хотела, чтобы он рос обычным мальчиком, без флера, мамы. Мы достигли этого результата вместе с ним", – заметила исполнительница.

Тине Кароль удалось найти за рубежом хорошую семью из Украины, которая заботиться о ее сыне. Артистка отметила, что Вениамин заинтересован в культуре родной страны, ведь танцует гопак, в частности, он ходит в украинскую церковь.

И все же, как вспомнила артистка, в свое время ее решение сильно осуждали родные и фанаты: "Родители ругали, все меня ругали рядом. Все говорили, что я отказываюсь от ребенка, комментариев сколько же было. Но никто не понимает, как я это все склеила. Четыре дня здесь – три в Англии, и вот так вот я моталась. Никто даже не знает, каким образом это происходило. Мы очень часто виделись, каждую неделю я была там".

Другим сильным преимуществом того, что Вениамин учится за рубежом, Тина Кароль считает тот факт, что парень живет насыщенной жизнью без российских или советских нарративов. Знаменитость даже выбрала для сына школу, где учатся только иностранцы.

"Он интегрировался в другую среду, совсем без совкового налета человек. Он не знает этих песен, мультиков глуповатых и так далее. Он не имеет никакого российского нарратива. И для меня это тоже был вызов, чтобы этого вообще не было в ребенке", – высказалась артистка.

Сейчас сын Тины Кароль увлекается футболом. Парню интересны более точные науки, поэтому он сосредотачивает свое внимание на экономике, политологии и бизнесе.

Стоит отметить, что артистка не избегает возможности время от времени поделиться совместными снимками со своим сыном в соцсетях. Так, например, в конце прошлого года она обнародовала фото, где попозировала на камеру с Вениамином в военной форме. Тогда один из фанатов сравнил Тину Кароль с героиней фильмов о "Терминаторе" Сарой Коннор, поэтому она описала парня цитатой из ленты: "Именно ее сын – Джон Коннор – станет тем человеком, который возглавит Сопротивление Людей в войне с машинами".

А вот в сентябре этого года звезда поразила подписчиков новой фотосессией с Вениамином. Мама и сын попозировали в разных локациях, однако наибольшее внимание аудитории привлек коллаж, где артистка сопоставила новый и старый кадры с парнем.

Как ранее рассказывал OBOZ.UA, Тина Кароль впервые за долгое время заговорила о своих чувствах к мужу Евгению Огиру, который умер в 2013 году от рака желудка. Исполнительница не стала скрывать, что до сих пор лелеет память о нем, так что, вероятно, именно поэтому до сих пор не открыла сердце для нового романа.

