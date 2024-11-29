Ирина Горова впервые заговорила о загадочном любимом и объяснила, почему после развода с Потапом не хочет афишировать отношения

Основательница лейбла Pomitni, украинская продюсер Ирина Горова приоткрыла занавес своей личной жизни. После развода с Потапом (настоящее имя – Алексей Потапенко) знаменитость неохотно делится подробностями своих отношений.

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Однако в разговоре с журналисткой "Утра в большом городе" на ICTV Горова все же призналась, занято ли ее сердце. И хотя звезда ранее заявляла, что у нее любимого, как оказалось, роман продюсера с избранником длится уже 4 года.

"Есть любимый. Неважно кто. Не хочу выносить это в публичное пространство. Потому что у меня специфическое отношение к любви, кто такой любимый. Вообще форма, которую я понимаю для себя после двух браков, она немного отличается от стандартной", – рассказала 46 -летняя гендиректор музыкального лейбла.

Напомним, Ирина Горова дважды была замужем. Первым мужем продюсера был музыкант Юрий Горовой, за которого она вышла замуж в 16-летнем возрасте. У бывших супругов есть дочь Наталья, которой сейчас уже 26 лет. Второй раз Горова надела свадебное платье, женившись на рэпере Потапе. В 2008 году на свет появился сын пары Андрей. После 15 лет супружеской жизни знаменитости разошлись.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как бывшая жена Потапа назвала единственную тему, которую обсуждает с беглым певцом: "Меня не интересует, вернется он или нет". Подробности – в нашем материале.

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