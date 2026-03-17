Интернет облетело позорное фото зала церемонии 'Оскар' после вручения премии: почему звезд назвали 'свиньями'

Престижная кинопремия "Оскар 2026" снова оказалась в центре внимания, однако на этот раз не из-за обсуждения победителей, а фотографии зала театра Dolby после завершения церемонии награждения. В сети завирусились позорные кадры, на которых видно, что звезды оставили после себя полнейший беспорядок.

На полу лежало много бутылок из-под воды, бумажных стаканов, упаковок от попкорна, а под креслами были разбросаны брошюры. Кроме того, на ковровом покрытии между рядами осталось немало крошек от еды. Увидев фотографии грязного зала после церемонии награждения премии "Оскар 2026" пользователи не смогли сдержать эмоций и откровенно раскритиковали звезд.

Некоторые пользователи сети упрекнули селебрити тем, что они совершенно не уважают людей, которым придется убирать этот беспорядок. Другие же были более резкими и назвали присутствующих на престижном мероприятии "свиньями".

"После того, как эти высокомерные лицемеры три часа подряд развлекаются на церемонии "Оскар", такой беспорядок они оставляют после себя, чтобы его убирали рабочие-иммигранты".

"После церемонии вручения премии "Оскар" зал был завален мусором, ведь знаменитости оставили после себя кучу отходов".

"Вот так выглядят места в зале "Оскара" после того, как все разошлись. Кто-то должен был убирать за этими неопрятными знаменитостями".

"Богатые люди могут быть свиньями. Я сам это видел".

Напомним, что церемония вручения премии "Оскар 2026" прошла в ночь с 15 на 16 марта. Самую престижную награду мероприятия – "Лучший фильм года" получила лента режиссера Пола Томаса Андерсона "Битва за битвой". Главные роли в картине сыграли Леонардо Ди Каприо, Шон Пенн, Бенисио дель Торо, Тейяна Тейлор, Чейз Инфинити, Реджина Холл, Алана Хаим, Вуд Харрис и Тони Голдуин.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что актер Шон Пенн, получивший премию "Оскар 2026" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Одна битва за другой", не присутствовал на церемонии награждения. Вместо этого он отправился в Европу, в частности, посетил Украину.

