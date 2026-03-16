Лучший фильм года: кто забрал главную награду на Оскаре 2026 года

В ночь с 15 на 16 марта в Лос-Анджелесе, США, состоялась 98-я церемония вручения премии Американской киноакадемии "Оскар". Во время торжественного мероприятия в театре Dolby объявили победителей главных номинаций, среди которых и самая престижная – "Лучший фильм года".

Видео дня

Главную статуэтку вечера получила лента "Битва за битвой", режиссера Пола Томаса Андерсона, которая стала триумфатором церемонии и получила одну из важнейших наград мировой киноиндустрии. Об этом стало известно из трансляции кинопремии.

Что известно о "Битве за битвой"

Фильм "Битва за битвой" рассказывает историю семьи, жизнь которой разрушают политические конфликты, измены и давние тайны. В центре сюжета – бывшие участники левой революционной группировки "Франс-75" Пэт, известный как "Пэт из гетто", и его соратница Перфидия. Вместе они участвуют в серии налетов, диверсий и ограблений, направленных против системы. Во время одной из операций Перфидия вступает в конфликт с офицером Стивеном Локджо, что впоследствии будет иметь фатальные последствия для всех участников этой истории.

Со временем у Пэта и Перфидии рождается дочь Шарлин. Мужчина начинает мечтать о спокойной жизни и семье, однако Перфидия не готова отказаться от революционной борьбы. Во время очередного ограбления она убивает охранника банка и попадает под арест. Чтобы избежать тюрьмы, женщина предает своих соратников. После этого многие члены группировки погибают, а остальные вынуждены уйти в подполье. Пэт вместе с маленькой дочкой скрывается от преследований и начинает новую жизнь под вымышленными именами – Боба и Виллы Фергюсонов.

События фильма переносят зрителя на 15 лет вперед. Дочь героя, которая теперь называет себя Виллой, вырастает в небольшом городе, учится в школе и занимается каратэ. Она убеждена, что ее мать погибла от рук того самого офицера Локджо. Тем временем Боб постепенно приходит в упадок – злоупотребляет алкоголем и наркотиками, но все равно пытается защитить дочь и сохранить их семью.

Неожиданно прошлое снова настигает их. Локджо становится членом тайного общества "Рождественские искатели приключений", которое исповедует идеи расового превосходства. Чтобы скрыть собственные связи с Перфидией, он организует операцию, во время которой планирует похитить Виллу. В то же время на поверхность начинают выходить старые секреты – в частности правда об измене ее матери.

В ленте снялись:

Леонардо Ди Каприо , который сыграл Боба "Пэта из гетто" Фергюсона,

, который сыграл Боба "Пэта из гетто" Фергюсона, Шон Пенн в роли офицера Стивена Локджо,

в роли офицера Стивена Локджо, Бенисио дель Торо , который воплотил сенсея Серхио В. Карлоса,

, который воплотил сенсея Серхио В. Карлоса, Тейяна Тейлор (Перфидия),

(Перфидия), Чейз Инфинити (Вилла Фергюсон),

(Вилла Фергюсон), Реджина Холл, Алана Хаим, Вуд Харрис, Тони Голдуин и другие актеры.

Справка об "Оскаре 2026"

Церемонию награждения в этом году второй раз подряд провел американский комик и телеведущий Конан О'Брайен. Во время шоу на сцену выходили известные актеры Голливуда, которые объявляли лауреатов в различных категориях.

В этом году наибольшее количество номинаций получила картина "Грешники", которая претендовала сразу на 16 наград, тогда как фильм "Одна битва за другой" был представлен в 13 категориях.

В Украине церемонию транслировал телеканал Суспільне Культура. Для украинских зрителей показ проходил в ночь с 15 на 16 марта из-за разницы в часовых поясах. Зрители могли увидеть не только саму церемонию награждения, но и традиционные события перед ней – предшоу и красную дорожку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!