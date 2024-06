Как выглядят и чем сегодня занимаются дети покойного Майкла Джексона. Фото

После смерти 15 лет назад легендарный певец Майкл Джексон оставил после себя троих, к тому времени, несовершеннолетних детей – сыновей Принца и Бланкета (прозвище – Биги) и дочь Пэрис. Свою карьеру потомки артиста решили строить самостоятельно, без привлечения прежних связей отца.

Так, 26-летняя Пэрис пробовала себя в роли модели, актрисы и певицы, потому что "хотела зарабатывать на жизнь и не зависеть от денег отца". Как сообщает Us Weekly, за последние 4 года она выпустила 1 студийный и 2 мини-альбома со своими песнями: Wilted в 2020 году и The Soundflowers и The Lost EP в 2020 и 2022 годах соответственно.

На своем концерте в прошлом году в Лос-Анджелесе, США, Пэрис вспомнила, что именно отец привил ей любовь к музыке.

"Сегодня ему исполнилось бы 65 лет. И он вложил 50 лет крови, пота и слез, любви и страсти в то, что он делал, чтобы я могла стоять здесь, на сцене, перед вами и кричать в микрофон. Итак, я обязана ему всем", – сказала она тогда зрителям.

А вот с биологической мамой Дебби Роу у нее были не самые лучшие отношения. После смерти Майкла Джексона в 2009 году девушка стала сближаться с ней, но в 2018 году докладывалось, что Пэрис перестала общаться с женщиной и уехала в "прибежище хиппи" в Лос-Анджелес, где она и ее друзья жили "как одна семья".

Пока дочь пытается завоевать внимание мира, сыновья Майкла Джексона любят быть вне публики. Старший из них, 27-летний Принц, уже 7 лет встречается с Молли Ширманг, подругой из колледжа. Как заявляет источник со ссылкой на инсайдеров, пара не планирует жениться.

"Молли не интересует слава Принца или его семьи. Они хотят от жизни одного и того же и принимают каждый день таким, какой он есть", – заявил анонимный источник.

В частности, он любит ездить на мотоциклах и занимается благотворительностью.

О жизни младшего сына, 22-летнего Биги, почти ничего не известно, парень пытается быть без внимания общественности. "Биги – самый приватный из братьев и сестер. Он живет сам по себе, не работает, но имеет хобби", – сообщил инсайдер.

