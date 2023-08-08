Ими восхищался весь мир, которого они не видели: три слепые знаменитости, вошедшие в историю. Фото

Несмотря на проблемы со здоровьем, некоторым людям удалось достигать невиданных высот и изменить этот мир к лучшему. В частности, в мире хватает примеров людей, которые, несмотря на потерю зрения, жили счастливой, наполненной жизнью и смогли реализовать свои мечты.

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Эти люди демонстрируют, что ничто не может стать препятствием на пути к достижению целей. Obozrevatel расскажет о трех всемирно известных лицах, для которых недостатки зрения стали мотивацией для достижений, увлекательных открытий и побед.

Андреа Бочелли

Андреа Бочелли – известный итальянский певец, талантом которого восхищался сам Лучано Павовротти. В детстве у Андреа было обнаружено врожденное глазное заболевание – глаукому. Матери будущей звезды даже советовали прервать беременность, предупредив о том, что у ребенка будет серьезные проблемы со здоровьем. Однако до 12 лет Андреа не был полностью слеп, как прогнозировали врачи. Полностью потерял зрение он в результате травмы головы, полученной во время игры в футбол, что привело к кровоизлиянию. Он прошел через 12 операций, но ни одна из них не помогла.

С юных лет Бочелли увлекался пением. Проживая в деревне на ферме, он использовал любую возможность исполнять песни. Еще будучи подростком он выиграл на музыкальных фестивалях, однако о пении он был вынужден забыть на время, когда поступил на юридический факультет Пизанского университета.

Однако карьера юриста не сложилась, поскольку известный итальянский тенор Франко Корелли пригласил Андреа к себе на учебу. Он учился днем и работал в ресторанах ночью, чтобы иметь деньги на жизнь.

В начале 1990-х им заинтересовался знаменитый оперный певец Лучано Паваротти, услышавший записи одаренного Бочелли и пригласивший его принять участие в фестивале. Впоследствии Андреа Бочелли стал выдающимся и популярным певцом, который выступал даже перед Папой Римским.

Стиви Вандер

Стиви Вандер – знаменитый американский музыкант и композитор. Несмотря на то, что Стиви потерял зрение почти сразу после рождения, это не помешало его таланту. В возрасте восьми лет он уже умело владел фортепиано, органом, ударными и губной гармошкой.

Талантливого парня заметил известный продюсер в 1962 году. Уже в возрасте 12 лет вышла первая запись Вандера, а его дебютный сингл сделал музыканта восходящей звездой. В 1971 году его альбом "Откуда я" получил статус мультиплатинового.

Всего Вандер выпустил более 30-ти успешных альбомов и 25 раз получил престижную премию "Грэмми". Его имя встречается в списке лучших музыкантов всех времен.

Марла Раньян

Марла Раньян — признанная олимпийская спортсменка, которая побила рекорды США в беге на пятикилометровой дистанции и трижды стала чемпионкой.

Она приняла участие в двух Олимпийских играх: на Олимпиаде 2000 года она приняла участие в забеге на 1500 метров и прибежала восьмой, так же как и на марафоне 2002 года.

Она достигла немалых успехов в спорте, несмотря на то, что была незрячей. Она потеряла зрение после перенесенной болезни Штаградта.

Но, несмотря на слепоту, она никогда не сдавалась. Раньян стала первой слабовидящей спортсменкой в истории, которая предпочла Олимпийские игры, а не Паралимпийские. Сейчас Марла завершила свою спортивную карьеру и сделала выбор в пользу помощи другим людям. Она работает учителем и помощником тренера в школе для незрячих в США.

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