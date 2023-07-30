Дуэйн Джонсон, Шакира и другие знаменитости, попавшие в Книгу рекордов Гиннеса. Фото и видео

Чтобы вписать свое имя в Книгу рекордов Гиннеса, люди десятилетиями прокачивают свои таланты. Но бывают исключения. Есть те, кто попадает в этот справочник, не ставя перед собой такую цель. К примеру, американский актер Роберт Дауни-младший на премьере фильма "Железный человек – 3" получил открытку с подписями 5339 фанатов, что позволило стать рекордсменом. Вот так просто!

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А американская певица Бейонсе в 2017 году в Instagram опубликовала свое фото с округлым животиком (тогда она была беременна двойней). За 10 часов публикация набрала рекордное количество – 6 954 225 лайков. Кто еще из знаменитостей попал в Книгу рекордов Гиннеса? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Дуэйн Джонсон

Американо-канадийский актер, а также известный реслер Дуэйн Джонсон в Лондоне в 2015 году на премьере фильма "Разлом Сан-Андреас" сделал 105 селфи со своими фанатами. И это за 3 минуты. За попыткой установить рекорд следил специалист. Чтобы все было честно, размытые фото не были учтены.

2. Джеки Чан

Гонконгский и китайский киноактер Джеки Чан в 2012 году благодаря съемкам в фильме "Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак" получил два сертификата о мировых рекордах. Первый – за рекордное количество обязанностей на съемочной площадке. Он был не только актером, но и режиссером, продюсером и композитором. Кинозвезда суммарно выполнял 15 различных функций. Второй рекорд Джеки – количество трюков, выполненных без каскадера.

3. Бен Стиллер

Американский актер Бен Стиллер в 2017 году во время премьеры "Образцового самца 2" сделал фото с коллегами, воспользовавшись самой большой палкой для селфи (длина – 8,5 метров). Монопод был самодельным: изготовлен из нескольких жердей для мытья стекла. На этом событии присутствовал представитель Книги рекордов Гиннеса, передавший в тот день документ, подтверждающий достижение.

4. Шакира

Колумбийская певица и танцор Шакира зимой 2023 года выпустила скандальную песню, которую посвятила измене своего бывшего мужа Жерара Пике. Это сингл Bzrp Music Sessions, Vol. Он побил 14 рекордов Гиннесса в качестве трека с наибольшим количеством прослушиваний на Spotify за 24 часа (14,393,324), с наибольшим количеством просмотров на YouTube за 24 часа (63 миллиона) и не только. И это еще не всё.

По данным Billboard, у Шакиры есть еще дополнительные рекорды: как первая вокалистка, дебютировавшая в Top 10 Billboard Hot 100 с испаноязычным треком и первая артистка, занявшая первое место в чарте Billboard Latin Airplay.

5. Эминем

Американский рэпер Эминем побил 11 рекордов Гиннеса, но самые впечатляющие из них – по скорости читки. В 2013 году он впервые вписал свое имя в историю благодаря легендарному треку Rap God. В течение 6 минут "король рэпа" успел зачитать 1560 слов, и произнес 598 слогов за 55 секунд. После этого в 2020 году Эминем шокировал фанатов новым достижением: в треке Godzilla зачитал 229 слов за 30 секунд или 11,3 слога в секунду.

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