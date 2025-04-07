'Или ты с Украиной, или иди...' Звезда телесериалов вспомнил странное сообщение от Оксаны Байрак, после которого заблокировал ее навсегда

Украинский актер Владимир Гладкий, известный по ролям в популярных телесериалах, таких как "Участковый из ДВРЗ" и "Пес", поделился историей из своей жизни, которая стала для него точкой невозвращения в общении с режиссером-предательницей Оксаной Байрак.

Видео дня

Артист вспомнил, как в первые дни полномасштабного вторжения помогал вывозить людей из зоны боевых действий, и тогда произошел их последний диалог. Он рассказал в интервью Алине Доротюк, что спрашивал Байрак о ее политической позиции, однако режиссер пыталась избежать ответа.

"Я помню, как вывозил людей к границе, и мы с ней как раз параллельно переписывались в Instagram. Это были первые дни полномасштабного вторжения, я как раз забирал людей из-под Киева, из-под Ирпеня. Тогда это стало точкой невозвращения: или ты с Украиной, или иди нах*р. Она говорила: "Я с украинским народом, я за народ, это все власть". Я спросил: "Кто бомбит сейчас Харьков?" И в ответ услышал что-то непонятное о байрактарах... И я сказал: "Все, до свидания!" – рассказал Владимир Гладкий.

После этого он заблокировал режиссера в соцсетях и уже более 3 лет не контактирует с ней.

Актер также признался, что в профессиональном плане ему было комфортно работать с Байрак. Именно она когда-то пригласила его на съемки без проб, давала возможность импровизировать и даже меняла сценарий ради творческого результата.

"Мне нравилось с ней работать. Но, мне кажется, должна быть позиция", – подчеркнул актер.

Гладкий с сожалением констатировал, что с того момента больше не признает людей, у которых нет четкой позиции относительно войны в Украине. По его словам, никакие профессиональные заслуги не могут перекрыть моральную двусмысленность в такие времена.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинский актер Константин Костышин, снимавшийся в кино Оксаны Байрак, раскрыл истинное лицо режиссера. Актер объяснял ее пророссийскую позицию тем, что "в голове там вата".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!