Игорь Кондратюк поразил тем, как предательница Оксана Марченко 'топила' за украинский язык

Музыкальный продюсер Игорь Кондратюк вспомнил, как телеведущая-предательница Оксана Марченко требовала от него говорить на украинском с россиянами во время съемок "Х-Фактора", хотя впоследствии сама встала на сторону пророссийских сил, а сейчас является одной из рупоров Кремля. Марченко принципиально требовала, чтобы он не переходил на русский язык при общении с участниками из РФ.

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Более того, она настаивала, что россияне должны сами понимать украинский. Своими воспоминаниями он поделился в интервью "Пряма червона".

Продюсер вспомнил, что россияне начали приезжать на украинский "Х-Фактор" уже со второго-третьего сезона. По его словам, тогда он автоматически обращался к конкурсантам на русском, чтобы легче завязать разговор перед выступлением. Однако такое поведение каждый раз вызывало недовольство Марченко.

"На "Х-Факторе" где-то со второго или третьего сезона к нам стали приезжать россияне. Выходят, говорят: "Здравствуйте, я из Ярославля", "из Нижнего Новгорода" и так далее. Я говорю: "Что будете петь?" За это получал от Оксаны. Она говорит: "А почему ты с ними начинаешь разговаривать на русском языке?" Я отвечаю: "Да они же болваны". А она: "Ну и что, это их проблемы", – рассказал Кондратюк.

Сама же Марченко также разговаривала с россиянами на русском за кулисами. Однако там она "отмазывалась" тем, что нужно выйти на контакт с участником.

Я говорю: "А почему ты разговариваешь с ними по-русски?" В ответ: "Я же должна как-то с ними общаться, я ведь хозяйка". Я говорю: "Давай ты перестанешь – я перестану". После этого несколько раз разговаривал на украинском", – отметил продюсер.

Кондратюк также вспомнил еще один эпизод из тех времен. По его словам, когда музыкальный критик Сергей Соседов, который сейчас также поддерживает российскую пропаганду, сказал ему: "Игорь, она не понимает", он ответил: "Переводи. Я тоже не понимаю".

Продюсер не скрывал, что сегодня вспоминает эту историю с удивлением, ведь нынешняя позиция Марченко полностью противоречит ее тогдашним словам.

"Ее предательство, по-видимому, либо хорошо спланированная акция, либо спонтанная история. Хотя об Оксане нельзя говорить как о спонтанной. Кума Путина", – заявил он.

Это уже не первый раз, когда знакомые Марченко рассказывают, что до начала ее открытой пророссийской деятельности она демонстрировала совершенно иную позицию. Недавно солистка группы "Лисапетный батальон" Наталья Фалион в интервью OBOZ.UA также призналась, что когда-то восхищалась ведущей, которая общалась на "истинном украинском". Однако после того, как она узнала о ее политическом выборе, полностью изменила свое мнение.

"На ведущую Оксану Марченко я смотрела, как на фарфоровую куклу: роскошные платья, идеальный макияж. Но это было еще до того, как все увидели ее настоящий выбор и позицию. После этого тот образ для меня полностью утратил всякий блеск", – сказала артистка.

Фалион также подчеркнула, что история Марченко доказывает: язык сам по себе не является показателем истинного отношения к государству.

"Она говорила на чистом украинском... Но я всегда говорила: неважно, на каком языке говорит человек, главное – то, что у него внутри. Можно надеть вышиванку, говорить на украинском, а на самом деле не иметь ничего общего с нашими ценностями. История с Марченко это хорошо показала", – отметила певица.

OBOZ.UA также сообщал: звездный стилист рассказал о вспышках агрессии Оксаны Марченко, когда она была на пике телекарьеры. Он отметил, что в жизни телеведущая могла позволять себе резкие эмоциональные реакции – она могла бросаться обувью в людей, когда что-то ее не устраивало.

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