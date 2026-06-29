Победительница шоу "Украина имеет талант" откровенно высказалась об Оксане Марченко и вспомнила, как Игорь Кондратюк приезжал к ней в село

Солистка группы "Лисапетный батальон" Наталья Фалион, которая вместе с коллективом победила в шоу "Украина ищет таланты", вспомнила о знакомстве с судьями и ведущей проекта. Артистка рассказала, что после завершения шоу поддерживала связь с Игорем Кондратюком и Славой Фроловой.

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А также призналась, что сегодня совсем по-другому воспринимает ведущую Оксану Марченко. Об этом певица рассказала в интервью OBOZ.UA. Исполнительница также призналась, что сначала совсем не стремилась попасть на "Украина имеет талант".

По словам Натальи Фалион, продюсеры шоу неоднократно звонили с приглашением, однако она долго отказывалась, так как не видела смысла ехать в столицу: "Звонили много раз, но я долго не видела в этом смысла. Мы и так выступали, нас хорошо знали в нашем крае, и нам этого хватало. Думала: зачем ехать в столицу? Там столько талантливых, интересных артистов. Мы были простыми сельскими женщинами, разве что со своим колоритом. Но когда начали приглашать во второй, третий, четвёртый раз, подумала: люди же зовут, ещё решат, что мы слишком гордые. Мы поехали просто получить удовольствие, посмотреть шоу, немного развеяться. А получилось так, что еще и победили".

Фалион говорит, что до участия в шоу судьи были для нее "людьми с телевизора". Уже после проекта с некоторыми из них удалось познакомиться поближе: "Игоря Кондратюка я приглашала к себе в село в Хмельницкой области, когда проводила песенный фестиваль. Он приезжал и даже устраивал прямо на стадионе „Караоке в селе". Славу Фролову приглашала нас на свои культурные мероприятия. Мы с удовольствием приезжали".

В то же время совершенно другими стали ее воспоминания о ведущей шоу Оксане Марченко. Фалион рассказала, что когда-то восхищалась ее внешностью, однако после того, как узнала о ее политической позиции, полностью изменила свое мнение: "На ведущую Оксану Марченко смотрела, как на фарфоровую куклу: роскошные платья, идеальный макияж. Но это было еще до того, как все увидели ее истинный выбор и позицию. После этого тот образ для меня полностью утратил всякий блеск".

Артистка призналась, что не могла представить, что впоследствии Марченко займет именно такую позицию в отношении Украины: "Говорила на чистом украинском... Но я всегда говорила: неважно, на каком языке говорит человек, главное – то, что у него внутри. Нельзя ценить обертку больше, чем конфетку. Для меня обертка – это внешность, одежда, даже язык. А конфетка – это сущность: порядочность, любовь к своей стране. Ведь бывает, что человек еще не в совершенстве владеет украинским, но всем сердцем поддерживает Украину. И наоборот – можно надеть вышиванку, говорить на украинском, а на самом деле не иметь ничего общего с нашими ценностями. История с Марченко это хорошо показала".

Полное интервью с Натальей Фалион читайте на OBOZ.UA здесь.

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