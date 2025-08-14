Бросалась сапогами в гримерке: звездный стилист рассказал о взрывах агрессии Оксаны Марченко, когда она была на пике телекарьеры

Украинский стилист Иван Морозов, который работал со многими звездами шоу-бизнеса, вспомнил, как начинал свою карьеру на телевидении и какой помнит Оксану Марченко в первые годы ее популярности. Он рассказал о неожиданном предложении, которое открыло ему путь в мир больших съемок, а также подтвердил, что ему приходилось становиться свидетелем эмоциональных вспышек телеведущей.

В интервью ТСН Морозов отметил, что впервые попал за кулисы телепроектов в 2003 году. Тогда он работал в салоне красоты на Радужном массиве в Киеве, делал прически и укладки постоянным клиенткам. Однажды к нему пришла знакомая в большой спешке и сообщила, что на новом телепроекте срочно ищут стилиста, ведь предыдущий отказался. Проектом оказалось пилотное ток-шоу с Оксаной Марченко.

"Я не знаю, почему я солгал тогда: "Я могу выйти, у меня есть опыт". Хотя опыта, кроме работы в парикмахерской, делать химзавивки, у меня не было. И с этого момента я начал работать в шоу-бизнесе. Сначала появилась работа на ток-шоу Оксаны Марченко, позже подвязались какие-то клипы, и потом я попал на фабрики", – вспомнил он.

По словам Морозова, сотрудничество с Марченко оставило после себя неоднозначные впечатления. Он отметил, что в жизни телеведущая могла позволять себе резкие эмоциональные реакции – она могла бросаться обувью в людей, когда что-то не устраивало.

"Она очень редко агрессировала. Но моменты гнева присутствовали. Очень редко, но они были. Ко мне она всегда была равнодушна. И мне порой казалось, что она либо меня не замечает, либо просто ей было не до меня. И таких людей, как я, было действительно очень много", – признался стилист.

Морозов подчеркнул, что описанные случаи произошли задолго до больших телешоу вроде "Х-Фактора", когда Марченко имела значительно другой публичный образ.

