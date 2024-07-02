Идеальная ухлыбка. 5 звезд, которые носили или до сих пор носят брекеты

Раньше считалось, что в брекетах ходят только подростки, но сейчас это не так. Чтобы стать обладателем идеальной улыбки, к профессионалам обращаются даже популярные звезды шоу-бизнеса.

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К тому же удовольствие это не из дешевых, и если вы отважились исправить свою улыбку и посетили стоматолога, это означает одно – вы заботитесь о своем здоровье и внешнем виде. А OBOZ.UA подготовил для вас примеры среди украинских звезд, которые приложили усилия, чтобы иметь идеальную улыбку.

Алексей Потапенко (Потап)

Музыкальный продюсер и исполнитель Потап решился поставить брекет-систему только в 39 лет – в 2021 году. Как говорит сам артист, у него был кривой зуб, из-за которого стеснялся улыбаться.

Пока музыкант до сих пор в брекетах, но заметить это можно только на видео, которые он публикует в Instagram, потому что на фотоснимках звезда не улыбается, возможно, скрывая брекет-систему.

Елена Тополя (ранее выступала под псевдонимом Alyosha)

Елена Тополя в одном из своих интервью поделилась, что брекеты она носила больше года, но признается, что это далось ей очень нелегко. Однако оно того стоило – сейчас у певицы идеальная улыбка.

Когда Елена Тополя носила брекет-систему, она делилась своими фотографиями в социальной сети и подбадривала своих поклонников не бояться совершенствоваться в любом возрасте.

"Никогда не стесняйтесь своих недостатков и не сомневайтесь в себе. И на вопрос: "Что у тебя с зубами?" я с улыбкой отвечаю: "Брекеты". Потому что никогда не поздно совершенствовать себя", – написала певица под одним из опубликованных фото в Instagram.

Владимир Остапчук

Украинский ведущий Владимир Остапчук носил прозрачную брекет-систему более двух лет. Поставил он его в 35 лет, поскольку после снимка у стоматолога у него был обнаружен неправильный прикус. Хотя это было и незаметно, однако нижняя челюсть постепенно уходила назад и к 50-60 годам изменения могли быть необратимыми.

"Не бойтесь меняться и следить за здоровьем. Мы у себя единственные", – прокомментировал Владимир одну из своих фотографий с брекетами в Instagram.

Андре Тан

Украинский дизайнер Андре Тан долго шел к своей идеальной улыбке. Андре рассказал, что когда он был маленьким, во дворе его называли "голливудская улыбка", ведь он всегда был жизнерадостным мальчиком. Но зубы не выглядели идеально: у будущего дизайнера был неправильный прикус. Пришлось ставить не только брекеты, но и виниры. Зато уже больше 5 лет Андре Тан улыбается искренне своей идеальной улыбкой.

"Я проходил в брекетах год! Сначала кажется, что это невозможно, но я хочу сказать всем людям: соглашайтесь на лечение брекетами и решайте свои проблемы с зубами как можно раньше", – сказал Андре Тан в одном из интервью.

Антон Вельбой (Wellboy)

Также новым снимком в брекетах поделился певец Wellboy. Исполнитель опубликовал в Instagram фото в поддержку ЛГБТ-сообщества, на котором хорошо видно "обновление" облика в виде брекет-системы. Теперь будем ждать фото певца с идеальной улыбкой.

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