Очень дерутся – и это 'нормально'. Светлана Тарабарова рассказала, как изменились ее дети. Как выглядят сын и дочери певицы

Известная украинская певица и композитор Светлана Тарабарова поделилась интересными изменениями, которые происходят с ее детьми во время взросления. Исполнительница рассказала об особенностях коммуникации и взаимодействии между ними.

Звезда отметила, что все ее дети совершенно разные по характеру и поведению. Об этом Светлана Тарабарова рассказала в эфире М1, где впервые прокомментировала внезапную смерть отца.

Сейчас певица вместе с мужем воспитывают сына Ивана и двух дочерей – Полину и Марию. Композитор рассказала, что чем старше дети становятся, тем интереснее и легче с ними проводить время: "Недавно мы заехали (в магазин. – Ред.) купили зернышек, сажали огород. Они общаются между собой. То есть с ними уже можно договориться, поговорить".

Признается, что из-за взросления у ее детей возникает "токсическая любовь". В одну секунду они дерутся, а в другую обнимаются. Певица переживала из-за такого поведения, поэтому обратилась к психологу, который ей объяснил, что это нормально, так происходит процесс "естественного выживания".

Светлана Тарабарова замечает, что ее младшая дочь, Полина тянется за старшими, хочет иметь все, что и они: "Она раньше всех пошла, раньше всех сказала первое слово, раньше начала чистить зубы вместе с ними".

Иван более техничный. Рано начал читать, пишет, рисует схемы, хотя и очень балован.

Вторая дочь, Мария любит все розовое, несмотря на запрет от мамы. Часто поет под музыку и рассматривает себя в зеркале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о горе в семье Светланы Тарабаровой, внезапной смерти отца.

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