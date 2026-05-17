Худший номер Евровидения 2026: кто получил меньше всего баллов и занял последнее место

В Вене, Австрия, отгремел гранд-финал 70-го песенного конкурса Евровидение 2026. По результатам голосования профессионального жюри и зрителей победу одержала представительница Болгарии DARA, а вот аутсайдером стал артист из Великобритании.

Исполнитель Look Mum No Computer не смог завоевать достаточную благосклонность ни членов профессионального жюри, ни зрителей, поэтому занял последнее место в общем рейтинге участников. Об этом OBOZ.UA стало известно во время просмотра прямого эфира грандиозного шоу.

От жюри британский артист получил лишь один балл, а ситуация с результатами телеголосования выглядела еще хуже. Еврофаны не поддержали певца ни одним голосом.

Look Mum No Computer, настоящее имя которого Сэм Баттл, вышел на главную сцену Европы с композицией Eins, Zwei, Drei. Трек сочетает в себе синти-поп 80-х и экспериментальную электронику, что является визитной карточкой творчества артиста.

Концепция конкурсного номера представителя Великобритании была построена вокруг острой сатиры на рутинную офисную жизнь. Look Mum No Computer сыграл работника, который бунтует против установленной системы. Однако такой нестандартный подход к выступлению не принес артисту положительного результата.

Как ранее рассказал OBOZ.UA, LELÉKA достойно представила Украину в гранд-финале Евровидения 2026. Своим впечатляющим вокалом и постановкой она покорила сердца аудитории, поэтому заняла 9 место. А вот победу одержала представительница Болгарии – DARA.

