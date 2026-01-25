Художник Ай Вэйвэй из Китая, который жил в изгнании и был на фронте в Украине, впервые за 10 лет вернулся домой

Ай Вэйвэй – один из самых известных китайских современных художников и правозащитников – впервые за десять лет вернулся в Китай. После длительной жизни в изгнании художник прибыл в Пекин с трехнедельным визитом, что стало его первой поездкой на родину с момента фактического отъезда из страны в 2015 году.

О возвращении художника сообщает CNN. По словам Ай Вэйвэя, ощущения от приезда были чрезвычайно эмоциональными. Он сравнил этот момент с телефонным звонком, который оборвался десять лет назад и внезапно возобновился.

Фотографии из поездки художник обнародовал в своем Instagram.

По словам художника, самой большой потерей за годы жизни за границей для него стало отсутствие полноценной языковой среды. Ай Вэйвэй отметил, что для иммигрантов самым болезненным является не изменение быта или одиночество, а разрыв живого языкового обмена. В то же время он отметил, что не питал иллюзий относительно безопасного возвращения, учитывая собственный опыт преследований в Китае.

"Когда я увидел свою маму, она улыбалась и была особенно рада видеть моего сына. Они все время держались за руки. Она мало что говорила, но была глубоко довольна. Это удовольствие было как легкий ветерок в жаркий день или несколько капель дождя во время засухи – естественное, человеческое счастье. Я не знаком с таким ощущением, и это меня удивило", – делился Вэйвэй.

В 2011 году китайские власти задержали Ай Вэйвэя в международном аэропорту Пекина. Он провел 81 день в тайном заключении без официальных обвинений – формально его подозревали в экономических преступлениях.

В том же году художнику аннулировали паспорт. Только в 2015-м документ был возвращен, что позволило художнику покинуть страну и переехать в Европу.

В течение следующих десяти лет Ай Вэйвэй жил в Германии и Великобритании, а затем поселился в Португалии, ни разу не посещая Китай. По его словам, даже люди с менее противоречивым прошлым сталкивались с произвольными задержаниями, поэтому решение вернуться он принимал с риском. В то же время художник отметил, что сейчас чувствует себя относительно свободнее действовать по собственному выбору, поскольку его сыну почти 17 лет.

Ай Вэйвэй получил международное признание благодаря работам, в которых открыто критикует государственную цензуру, коррупцию и нарушения прав человека. Находясь в Европе, Ай Вэйвэй продолжал создавать работы, критикующие диктаторскую политику Китая. Среди них – документальный фильм Coronation о первых действиях властей во время вспышки Covid-19 в Ухане и проект Cockroach, посвященный продемократическим протестам в Гонконге 2019 года.

Отдельное направление в его творчестве последних лет – осмысление войны России против Украины. В 2025 году Ай Вэйвэй посетил Украину и побывал на боевых позициях вблизи Харькова.

Также художник ездил в Киев к местам, которые были разрушены российскими ракетами и беспилотниками. Его приезд был связан с подготовкой художественного проекта, посвященного темам войны, цензуры и манипуляций в современном мире.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ай Вейвей открыл горькую правду украинским беженцам о жизни на чужбине. Он подчеркнул: адаптация к другой культуре всегда связана с жертвой, ведь человек не может полностью избавиться от собственных корней.

