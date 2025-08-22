Придется пожертвовать: известный китайский художник, живущий в изгнании, открыл горькую правду украинским беженцам о жизни на чужбине

Один из самых известных художников современности, китайский художник Ай Вэйвэй, который уже много лет живет в изгнании, поделился собственными размышлениями о судьбе украинских беженцев и тех, кто вынужден строить новую жизнь вдали от родного дома. Он отмечает: адаптация к другой культуре всегда связана с жертвой, ведь человек не может полностью избавиться от собственных корней.

По словам художника в интервью DTF Magazine, человек может получить безопасность или комфорт, но одновременно теряет часть себя, ведь его настоящая идентичность остается в родной культуре.

"Конечно, благодаря современной культуре и образу жизни можно легко адаптироваться к другому месту, которое может быть безопаснее, комфортнее или гарантировать успех. Но в конце концов вы являетесь тем, кем вы есть. Вы принадлежите к другой культуре, в которую вы глубоко укоренились и которой вам придется пожертвовать. По моему мнению, когда пытаешься что-то получить, всегда много теряешь. Поэтому я не знаю, как люди решат этот вопрос для себя. Это также жертва", – подчеркнул Вейвей.

Несмотря на опасность, художник лично посещал Харьковскую область, где общался с военными и местными жителями. Он признается: его не испугали фронтовые реалии, ведь главная угроза для человека – не смерть, а потеря способности сочувствовать.

"Самое ужасное то, что ты можешь сломаться и зачерстветь. Поэтому мне не так страшно здесь", – сказал он, подчеркнув, что именно в Украине почувствовал настоящую потребность своей художественной работы.

Ай Вейвей особенно акцентирует на теме памяти, которую сейчас пытается стереть российская власть на оккупированных территориях. По его убеждению, именно защита исторической памяти обеспечивает целостность народа.

"Без памяти или понимания нашего происхождения мы, по сути, очень бедны. Неважно, сколько у вас денег, если вы теряете свою идентичность – это самая дорогая вещь. Подумайте о человеке без памяти. Я действительно считаю, что это так просто. Память – самая большая собственность как отдельного человека, так и целой нации, потому что она касается нашей идентичности и нашего понимания того, кем мы являемся. А в жизни нет ничего важнее, чем понимание того, кем ты есть", – отмечает художник.

Жизнь в изгнании

После преследований в Китае Ай Вэйвэй жил в Берлине, Лондоне, а сейчас поселился в Португалии. В 2022 году он приобрел свой первый дом, что дало ему право на "золотую визу" и упростило передвижение по Европе. Его новый дом в городке Монтемор-у-Нову напоминает ему о потере родины: рядом он воссоздал точную копию своей шанхайской студии, снесенной китайскими властями в 2011-м.

Несмотря на комфорт и уют, Вэйвэй признает: он всегда чувствует себя чужаком. "Не имеет значения, как хорошо ко мне относятся люди или как тепло приветствуют – я все равно чужак, потому что есть определенные ценности, которые я не могу принять", – говорит он.

Больше всего ему не хватает китайских традиций и ощущения общности. Европейское общество, по его мнению, слишком сосредоточено на индивидуальных выгодах и не осознает, что благополучие одних часто основывается на беде других.

Голос свободы и сопротивления

Ай Вэйвэй – одна из самых ярких фигур мирового искусства и одновременно символ борьбы за свободу. Его жизненный путь тесно связан с репрессиями: еще в детстве он пережил ссылку вместе с отцом, поэтом Ай Цином, которого коммунистическая власть отправила в трудовые лагеря.

Во взрослой жизни художник стал критиком китайской государственной машины. Самой громкой стала его акция после землетрясения в Сычуани 2008 года, когда под завалами школ погибли тысячи детей. Художник самостоятельно расследовал трагедию и обнародовал имена жертв, обвинив чиновников в коррупции и использовании некачественных материалов. За это Ай Вэйвэя избивали, преследовали, а в 2011 году арестовали в аэропорту Пекина и удерживали под стражей 81 день.

В том же году международное сообщество признало его самым влиятельным художником современности. В 2015-м он покинул Китай и переехал в Европу.

Ай Вэйвэй и Украина

После 24 февраля 2022 года Ай Вэйвэй неоднократно выражал поддержку Украине. Он стал одним из более 350 деятелей культуры, подписавших открытое письмо к политикам с призывом противостоять "агрессии Путина" и поддержать диалог с Россией только при условии ее немедленного и безусловного вывода войск с границ Украины, а также посвятил несколько работ теме войны.

Его скульптура "Арка", созданная в 2017 году как символ кризиса беженцев, приобрела новое значение после начала российского вторжения, когда миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

В 2024 году художник представил картину "Пшеничное поле с воронами" по мотивам полотна Ван Гога. Вместо птиц на ней изображены FPV-дроны, которыми украинские военные воюют на фронте. Таким образом Вейвей соединил классическую образность с реалиями современной войны.

Ранее OBOZ.UA писал, что в 2011 году власти Китая потребовали от художника Ай Вэйвэя выплатить более 12 млн юаней ($1,9 млн) в качестве штрафа и компенсации за якобы неуплату налогов. Именно в тот период его арестовали по обвинению в "уклонении от уплаты налогов".

