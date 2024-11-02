'Холостяк' Александр 'Терен' впервые рассказал об измене бывшей: любишь и ненавидишь одновременно

Герой 13-го сезона шоу "Холостяк", стартовавшего накануне на телеканале СТБ, Александр "Терен" Будько впервые рассказал историю своих предыдущих отношений. Ветеран российско-украинской войны, потерявший ноги во время выполнения боевого задания, пришел на проект, чтобы обрести любовь.

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Однако раньше ему пришлось пережить измену. Об этом общественный деятель рассказал в эфире первого эпизода романтического реалити-шоу. "Терен" признался – долгое время держал личное в тайне.

"Любил я, любила моя девушка. Время от времени я должен был уезжать и мы немного сепарировались. Вернувшись в Киев, я узнал, что эта девушка изменила мне", – рассказал герой, отметив, что сложно описать ощущение, когда узнаешь о плохом поступке близкого человека. "Это тот момент, когда ты одновременно любишь и ненавидишь", – добавил он.

Несмотря на измену, новый "холостяк" пытался сохранить отношения с бывшей девушкой, но впоследствии он смирился с мыслью. Полномасштабная война внесла свои коррективы и "Терен" решил разорвать роман. "Измена для меня является одной из вещей, которые я не смогу простить и с которой я не смогу жить в дальнейшей жизни с любимой девушкой", – объяснил ветеран. Ситуация произошла около полутора года назад.

Напомним, 1 ноября начался новый сезон реалити "Холостяк". Из более чем тысячи претенденток на сердце воина, создатели проекта выбрали лучших, но только 12 девушек остались на шоу после первого эпизода. В частности, по результатам знакомства, красную розу первого впечатления "Терен" подарил девушке из Одессы, поразившей героя символическим подарком. Подробнее о фаворитке Александра Будько – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как прошел первый выпуск "Холостяка 13": символические подарки, конфуз с алкоголем и первые ссоры. Кто из девушек вошел в следующий этап проекта и будет претендовать на сердце военнослужащего – смотрите здесь.

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