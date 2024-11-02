Военная журналистка, таролог и сомелье. Как выглядят участницы нового сезона 'Холостяк'

В пятницу, 1 ноября, на телеканале СТБ состоялась премьера нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого стал ветеран войны и общественный деятель Александр "Терен" Будько. По результатам первого дня, военный выбрал 12 девушек, которые будут соревноваться за победу в проекте.

Видео дня

13-й сезон собрал разнообразных участниц – от военной журналистки и арттерапевта, до сомелье и таролога. OBOZ.UA расскажет, что известно о красавицах, которые будут удивлять "Терена" в следующих эпизодах "Холостяка".

Татьяна Мелехова

29-летняя одесситка Татьяна Мелехова стала фавориткой Александра Будько в первой серии. Девушка получила от "холостяка" красную розу первого впечатления. Как известно, красавица – хенд-мейд мастерица, создающая игрушки. Она подарила главному герою двух вязаных зайчиков-путешественников, прототипами которых стали "Терен" и сама Мелехова. Бизнесвумен пришла на проект, чтобы найти свою любовь, ради которой она готова даже на "безумные поступки".

Алина Моисеенко

27-летняя Алина Моисеенко из Кременчуга приехала на встречу с главным героем на собственном авто. Девушка позиционирует себя как карьеристка, ломающая стереотипы. Она работает продюсером образовательных курсов, но также увлекается спортом, медитациями, коучингом и психологией. "Иду на проект, чтобы создать историю любви, как в фильмах", – говорит Моисеенко, добавляя, что ценит мужчин, которые не боятся дать волю чувствам. При знакомстве красотка предложила "холостяку" создать особый парфюмерный аромат.

Юстина Багай

21-летняя студентка Юстина Багай удивила Александра Будько не только подарком, – девушка подарила герою сборник поэзии Лины Костенко "Триста стихов", – но и знанием четырех языков. Участница, проживающая в Кракове, от волнения случайно заговорила на польском. Будущая дипломат помогает родителям с созданием реабилитационного центра, увлекается книгами, музыкой, любит помогать другим. "Верю в любовь с первого взгляда", – говорится в анкете Багай.

Настя Анисимова

23-летняя Анастасия из Харькова поразила "Терена" нестандартным появлением на шоу – девушка прибыла на съемочную площадку в фуд-треке, оборудованном кухней. Блогер угостила воина гречишными панкейками. Анисимовой важно, чтобы рядом с ней был сильный мужчина, любящий животных. Творческая красавица мечтает об окончании войны и создании крепкой семьи. "Выбор жить полноценной жизнью, несмотря ни на что – то, что нас объединяет с "Тереном!" – говорит девушка.

Светлана Кирган

Светлана Кирган, 24-летняя военная журналистка из Чернигова, всю свою жизнь связала с Вооруженными Силами Украины, однако сейчас решилась на изменения. В потенциальном избраннике она ценит честность, отважность, доброту, силу духа, чувство юмора, любовь к животным, верность себе и Родине. "Я видела Александра раньше. Миллионы раз хотела подойти, но не решалась", – призналась Кирган. Военнослужащая подарила "холостяку" подвеску в виде птички.

Виктория Клочко

29-летняя Виктория Клочко из Белой Церкви удивила "Терена" своей нетипичностью. В прошлом врач, а теперь тату-мастер, мечтает об окончании войны и любит создавать то, что приносит пользу. Среди ее увлечений – работа, преподавание, горы, музыка, танцы. "Терен близок мне по "вайбу", ценностям и жизненным взглядам", – отметила Виктория. Сам Будько заметил: татуировка – это точно то, что объединяет их.

Анастасия Юзьвак

24-летняя таралог Анастасия Юзьвак приехала к ветерану из Лондона. Девушка призналась, что подать заявку на участие в шоу заставил ее магический маятник. Она изучает психологию, астрологию, нумерологию, увлекается духовными практиками и любит путешествовать. В качестве подарка Анастасия подарила "Терену" его натальную карту, утверждая, что по астрологии они совместимы на 75%.

Вероника Дорошко

29-летняя арттерапевт Вероника Дорошко из Херсона занимается репродукцией метафорических ассоциативных карт, пошивом одежды, духовными практиками, а также спортом. Девушка подарила Александру одну из карт, изображавших любовь. По словам военного, он узнал участницу, ведь когда-то они встречались на арттерапии. "Хочу гармоничных отношений, в которых два партнера счастливы и имеют одинаковые ценности", – поделилась Вероника.

Елизавета Луцюк

Елизавета Луцюк, 21-летняя модель из Хмельницкого, показала себя разносторонним человеком. Кроме моделинга, девушка увлекается диджеингом, танцами и вокалом. Красавица подарила главному герою футболку, в которую запечатлела звуковую волну фразы "жить в моменте". Елизавета обеспечивает себя с 16 лет и мечтает встретить свою любовь.

Илона Мамчур

27-летняя Илона Мамчур из города Гадяч стремится оказывать военным психологическую помощь. Среди прочего девушка увлекается кикбоксингом, кайтсерфингом, стоянием на гвоздях и стрельбой. "Я на "Холостяке" – такого точно от меня никто не ожидал!" – говорит красавица.

Ксения Щербач

25-летняя SMM-менеджер Ксения Щербан призналась, что следит за своей красотой и не может выйти в люди без макияжа и прически. Девушка также рассказала свою трагическую историю из жизни: в 14-летнем возрасте она перенесла травму, из-за чего пришлось долгое время носить корригирующий корсет. По словам Щербан, ее ударили по ногам и поэтому она ударилась головой при падении, потеряв сознание. "У нас с "Тереном" общие ценности. Он поймет наши разговоры за семейным столом", – считает участница.

Алина Пухальская

27-летняя Алина Пухальская из Кривого Рога – "сомелье с характером", отмечено в анкете девушки. Свою деятельность участница продемонстрировала в подарке к "холостяку" – она вручила "Терену" два хрустальных бокала для вина. Однако во время встречи с другими участницами Алине сообщили, что Александр Будько не употребляет алкоголь. "Умею сочетать самые лучшие моменты жизни с лучшими сортами вина", – делится красавица.

Напомним, OBOZ.UA проводил текстовую онлайн-трансляцию первой серии 13-го сезона шоу "Холостяк". Самые яркие моменты эпизода и как прошло знакомство участниц с "Тереном" – смотрите здесь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о Татьяне Мелеховой – девушке, которая получила первую красную розу от "холостяка". Что известно о фаворитке Александре Будько и почему он сделал именно такой выбор – читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!