Холостяк 13: что известно об участнице, получившей первую красную розу

Накануне состоялась премьера 13-го сезона шоу "Холостяк", главным героем которого стал ветеран российско-украинской войны Александр "Терен" Будько. По результатам первого эпизода, в следующих сериях на сердце общественного деятеля будут претендовать 12 девушек.

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Традиционно "холостяк" выбрал фаворитку вечера, которой подарил красную розу первого впечатления. Ею стала 29-летняя Татьяна Мелехова из Одессы, которая собственноручно создает вязаные игрушки. Во время знакомства мастерица удивила "Терена" символическим подарком – девушка связала двух зайчиков-путешественников, олицетворявших ее и Александра.

"Многие девушки поразили меня своей харизмой, сексуальностью, откровенностью. Но именно с Татьяной я почувствовал то тепло, которое окутало. В ее взгляде я почувствовал искренность. А ее доброта меня так удивила, что я без колебаний сделал выбор", – объяснил свой выбор Будько.

Как известно, участница проживает на два города – Одессу и Бухарест. В Румынию она переехала в начале полномасштабного вторжения. Мелехова называет себя мечтательницей и признается, что пришла на реалити с целью найти настоящую любовь.

Девушка ведет Instagram-блог, где делится своими изделиями, моментами из жизни, а также историей своего успеха. В одном из постов Татьяна рассказала, что ее бизнес начался с хобби еще 8 лет назад. Тогда участница сменила работу продавщицей на хенд-мейд мастерицу, начав собственный старт-ап.

На Instagram-странице проекта "Холостяк" зрители поделились своими впечатлениями от фаворитки "Терена". Некоторые из них заметили, что между одесситкой и воином сразу произошел "конект":

"Сложилось у них сразу. Как только Татьяна зашла, я поймала мысль, что эта девушка победит. Роза первая ее"

"Все участницы красивые, интересные, но Татьяна – вишенка на торте. Фаворитка".

"Я все понимаю, монтаж и т.д. Но, вайб девушки и такой нескрываемый интерес "холостяка" не смонтируешь. Она единственная, перед кем Александр будто был тем, кем есть, и не подбирал слова".

"Очень рада что первая роза ее, она такая милая".

"Она самая простая участница и так к себе притягивает".

"Понравилась девочка, первое впечатление произвела очень приятное".

Напомним, OBOZ.UA проводил текстовую онлайн-трансляцию первого эпизода 13-го сезона "Холостяк". Каким было знакомство Александра Будько с девушками, кто поразил героя больше всего, а с кем из красавиц пришлось попрощаться – смотрите здесь.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Александр "Терен" рассказал, как выбирал любимую, и заинтриговал ее ответом на предложение руки и сердца. Подробности – в нашем материале.

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