"Говорила, что Винник – пародия на Стаса Михайлова". Появились новые подробности об украинском режиссере, которая собиралась выйти замуж за Путина

Актёр Владимир Гладкий, снимавшийся в сериале "Ничто не повторяется дважды", режиссером которого была Оксана Байрак, вспомнил о совместной работе с ней и рассказал о ее отношении к России еще до начала полномасштабной войны. По словам артиста, пророссийские взгляды режиссера были заметны и раньше.

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Гладкий вспомнил, что Байрак могла довольно пренебрежительно отзываться об украинских исполнителях, при этом ставя российских артистов выше. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

По словам Гладкого, подобные высказывания касались не только музыки. Он вспоминает, что режиссер в целом часто говорила о России в положительном контексте и связывала свои профессиональные успехи с Москвой: "Мне кажется, ее настроения были заметны даже в мелочах. Например, она могла сказать, что "этот Винник – просто жалкая пародия на Стаса Михайлова". Мол, все, что русское, – это уровень, а украинское – так себе. И это касалось не только музыки. Она вообще часто говорила в таком ключе: мол, все, чего она достигла, дала Москва. Помню, как-то у нас был совместный онлайн-чат в Instagram. Она что-то там снова сказала о России – уже не помню точно, о чем шла речь, – но я отреагировал: "Не будем сейчас вступать в дискуссию, но это я не поддерживаю". Потом она позвонила и извинилась".

В то же время Гладкий подчеркивает, что личное общение с Байрак у него не всегда было негативным: "Когда я покупал квартиру, она одолжила мне пять тысяч долларов. Я довольно быстро все вернул. То есть в личном общении у меня с ней были и нормальные, человеческие моменты".

Однако после начала полномасштабного вторжения отношение Гладкого к Байрак изменилось. Он вспоминает, что увидел скриншоты ее постов, в которых режиссер распространяла утверждения о якобы обстрелах Харькова Украиной и упоминала "бандеровцев". "Я не поверил своим глазам: „Оксана, куда тебя несет?" И тут для меня все просто: либо ты с Украиной, либо идешь нах*р", — говорит Гладкий.

Ранее OBOZ.UA писал, что актриса Екатерина Тишкевич, которая также снималась в работах Байрак, рассказала в интервью, что режиссер в шутку заявляла на съемочной площадке, что мечтает выйти замуж за Путина: "Но все это казалось такой ерундой, я не думала, что это всерьез". Между тем актер Константин Костышин, который тоже снимался у Байраке, раскрыл истинное лицо режиссера: "В голове там вата".

Полное интервью с Владимиром Гладким читайте на OBOZ.UA здесь.

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