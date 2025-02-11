Как Ziferblat покорял 'Х-Фактор' в 2019 году: Данилко назвал их 'странными', а Кондратюк – 'черти-чем'. Видео

В сети всплыло архивное видео, как группа Ziferblat, которая в мае отправится в Базель, Швейцария, представлять Украину на Евровидении 2025, выступала на сцене "Х-Фактора" в 2019 году. Тогда особенность артистов не оценили жюри, однако теперь слава молодых исполнителей наконец-то догнала.

Видео дня

Участники Ziferblat создали группу еще когда они были в 8 классе, однако часто отклоняли предложения в малых концертных выступлениях, потому что жаждали большой славы. Таким образом, они оказались на "Х-Факторе". Видео с этого выступления опубликовали на YouTube.

Участники на сцене исполнили свой новый трек "Вночі", однако в то время даже не знали, к какому жанру его отнести. Дело в том, что ребята творят одну песню в разных музыкальных жанрах.

От выступления Ziferblat получила полное удовольствие только Настя Каменских. Для нее звучание далось необычным, но приятным.

А вот Андрей Данилко раскритиковал группу. Их выступление для него показалось странным. "По-моему, очень странная ритмика, очень странная песня. Вы очень зеленые (молодые. – Ред.). Но в этом есть обаяние. Мне кажется, вам нужно сказать "да", – высказался тогда Данилко.

"Ваша музыка классно подошла бы в какой-то современный "боевик". Но слабое звено вашего творчества – это однозначно тексты. У вас есть какая-то энергетика, но все так наивно и сыро. Я не вижу у вас возможности выступать в прямых эфирах "Х-Фактора", – назвал "черти-чем" участников Игор Кондратюк.

Однако слова песни не поняла также Оля Полякова.

Стоит отметить, что участники Ziferblat получили всего 3 из 4 "да". Однако они попали дальше в обучающий лагерь "Х-Фактора".

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