Голливудский актер Роберт де Ниро трогательно обратился к украинцам и выразил поддержку в борьбе с 'аморальной' российской агрессией. Видео

Американский актер Роберт де Ниро в очередной раз ярко продемонстрировал свою проукраинскую позицию. 82-летняя знаменитость записал видеообращение к народу Украины, в котором пожелал скорейшего наступления мира и спокойствия на фоне кровавой войны, которую начала Россия.

Более того, звезда даже заговорил на соловьином. В начале ролика он обратился к украинцам коротким "Привіт", а затем гордо произнес "Слава Україні". Обращение лауреата премии "Оскар" появилось на Instagram-странице организации Ukraine WOW.

"Привет. Добрые люди из Соединенных Штатов поддерживают вас в вашей борьбе против аморальной российской агрессии. Держитесь. От моей семьи и моих сограждан-американцев я шлю вам любовь и пожелания мира и спокойствия. Слава Украине!" – сказал знаменитость.

Поддержка от Роберта де Ниро вызвала кучу положительных эмоций у украинцев. В комментариях под постом юзеры начали отмечать, что актер давно стал лучшим другом Украины и благодарили за позицию.

"Такой уже родной. Спасибо вам!"

"Наш лучший друг"

"Дорогой Роберт, искренне благодарю за вашу поддержку! Ваша популярность в Украине безгранична. С нетерпением жду встречи с вами на улицах Киева. Слава Украине!"

"Пусть Бог благословит ваше доброе сердце"

Стоит отметить, что Роберт де Ниро не впервые радует украинцев трогательными обращениями. В канун Нового 2026 года звезда поздравил граждан нашей страны с зимними праздниками и пожелал благополучия, радости, безопасности, свободы и мира.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звезды Голливуда продекламировали стихи украинских героев и растрогали сеть.

