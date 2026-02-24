Звезды Голливуда продекламировали стихи украинских героев и растрогали сеть. Видео

В четвертую годовщину полномасштабного вторжения России на территорию Украины голливудские звезды Иен МакКеллен и Лиев Шрайбер продемонстрировали поддержку нашего народа трогательными жестами. Знаменитости прочитали стихи украинских защитников, переведенные на английский язык, благодаря чему в очередной раз привлекли внимание мира к ужасной войне.

Видео дня

На видео, что появилось в Telegram-канале платформы UNITED24 можно услышать, как сценарист Лиев Шрайбер декламирует работу добровольца Максима Кривцова "Буча". Перед тем, как произнести строки из стихотворения, звезда с грустью отметил, что его автора больше нет в живых из-за российских оккупантов.

Шрайбер прочитал такой фрагмент из произведения защитника:

Он переехал в Бучу в середине марта 2021 года

снял маленькую квартиру в цоколе и завел кота

шерсть которого была цвета помадки на эклере.

Он ходил на английский, в тренажерку и на исповедь

он любил смотреть, как падает снег и в тумане исчезает улица.

Он взял кота, похожего на пирожное.

и сказал: "Кот, нам пора уезжать"

с нами, как утро

как жизнь

как болезнь

произошла холодная

как лед

война

урок под названием "Спокойная жизнь" закончился.

В тумане исчезает улица

падает дождь

его совсем не слушают

кот выбежал в поле и имя его ветер.

На кресте как на id-карте написано:

здесь покоится номер 234, вечная память.

На улицах и полях

появлялись новые Голгофы

только пули вместо гвоздей

только артиллерия вместо копий.

В свою очередь звезда "Людей Икс" и двукратный номинант на премию "Оскар" Иен МакКеллен продекламировал стихотворение "Первое к коринфянам" военнослужащего Артура Дроня. Соответствующее видео обнародовали на Instagram-странице Ukraine WOW.

Любовь долготерпит, любовь милосердствует,

не завидует, любовь не превозносится,

любовь боится животным страхом,

но продолжает идти,

любовь могла бы сдаться, оставить все,

но продолжает идти.

А иногда у любви прострелены ноги,

или в ногах у любви осколки,

и ноги ее сжимают турникеты,

или ног у любви больше нет.

Тогда любовь несут ее друзья.

Любовь роет окопы и живет в них,

и грызет в них лед из разрезанной бутылки,

когда хочет пить в минус двадцать.

Любовь выходит на боевые дежурства,

поднимается на позиции

с грыжами, с температурами, с простатитом,

с контузиями, с астмами и аллергиями,

с высокой вероятностью

не вернуться,

с мыслями о ком-то

о ком-то самом важном.

Все сносит, верит во все, надеется всего, все терпит!

Любовь различает на слух

выходы градов, прилеты мин и движение танков.

Глаза любви болят,

когда долго смотрит в тепловизор.

Просыпается любовь ночью,

когда мыши в блиндаже заползают

под ее бушлат.

Иногда любовь

долго блуждает в посадке после тяжелого боя.

А иногда

любовь закрывает глаза друзьям своим.

И заворачивает их в спальники

и выносит.

Никогда любовь не перестает!

Хоть пророчества и существуют, но прекратятся,

хоть языки существуют, но замолчат,

хоть существует знание, но отменится.

Потому что иногда заканчивается обстрел,

и любви закрывают глаза,

и друзья заворачивают ее в спальники,

и выносят.

И тогда она

переходит в живых.

Поступок знаменитости произвел сильное впечатление на украинцев. В комментариях под роликом юзеры начали благодарить Иена МакКеллена за поддержку и признавались, что декламирование стихотворения довело их до слез:

"Промурашило".

"До слез, до щемящегося сердца".

"Спасибо за вашу поддержку, Иен МакКеллен".

"Это прекрасно".

Что известно о героях, чьи стихи зачитали звезды Голливуда

Артур Дронь родился 31 декабря 2000 года в селе Воскресинцы Ивано-Франковской области. Высшее образование он получил во Львовском национальном университете имени Ивана Франко по специальности "журналистика". В 2021-м писатель стал ивент-менеджером в "Издательстве Старого Льва".

После начала большой войны Артур Дронь кардинально изменил сферу деятельности и стал на защиту Украины. Он добровольцем присоединился к 125-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ, а с августа 2022 года выполнял задачи на территории Донецкой, а затем Харьковской областей. В 2025-м писатель получил ранение и был демобилизован.

Что интересно, во время службы Артур Дронь не переставал писать стихи. Его работы получили популярность среди отечественной аудитории, более того, строки из одной поэзии даже процитировала премьер-министр Италии Джорджиа Мелони.

Максим Кривцов родился 22 января 1990 года в Ровно. Высшее образование он получил в Киевском национальном университете технологий и дизайна, а также успел сменить немало сфер деятельности, ведь работал на фабрике нетканых материалов, продавцом-консультантом, помощником мастера ателье, фотографом и SMM-щиком проекта "Строкаті єноти".

Свою четкую гражданскую позицию Максим Кривцов продемонстрировал еще в 2014 году, когда ушел на фронт добровольцем. Он был участником АТО, участвовал в боевых действиях в составе 5-го батальона ДУК "Правый сектор", а также был пулеметчиком в Бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины. После начала большой войны он выполнял задачи в рядах ВСУ на Киевщине, Харьковщине, Херсонщине, Луганщине и Донетчине. Защищая Украину от врагов писатель погиб 7 января 2024 года.

Творчество Максима Кривцова заняло особое место в сердцах многих украинцев. Песни на его поэзию исполняет группа Yurcash, а сборник защитника "Вірші з бійниці" был признан одной из лучших украинских книг 2023 года по версии украинского ПЕН – организации, объединяющей профессиональных писателей, редакторов и переводчиков.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что принц Гарри обратился к украинцам в четвертую годовщину большой войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!