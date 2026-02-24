Звезды Голливуда продекламировали стихи украинских героев и растрогали сеть. Видео
В четвертую годовщину полномасштабного вторжения России на территорию Украины голливудские звезды Иен МакКеллен и Лиев Шрайбер продемонстрировали поддержку нашего народа трогательными жестами. Знаменитости прочитали стихи украинских защитников, переведенные на английский язык, благодаря чему в очередной раз привлекли внимание мира к ужасной войне.
На видео, что появилось в Telegram-канале платформы UNITED24 можно услышать, как сценарист Лиев Шрайбер декламирует работу добровольца Максима Кривцова "Буча". Перед тем, как произнести строки из стихотворения, звезда с грустью отметил, что его автора больше нет в живых из-за российских оккупантов.
Шрайбер прочитал такой фрагмент из произведения защитника:
Он переехал в Бучу в середине марта 2021 года
снял маленькую квартиру в цоколе и завел кота
шерсть которого была цвета помадки на эклере.
Он ходил на английский, в тренажерку и на исповедь
он любил смотреть, как падает снег и в тумане исчезает улица.
Он взял кота, похожего на пирожное.
и сказал: "Кот, нам пора уезжать"
с нами, как утро
как жизнь
как болезнь
произошла холодная
как лед
война
урок под названием "Спокойная жизнь" закончился.
В тумане исчезает улица
падает дождь
его совсем не слушают
кот выбежал в поле и имя его ветер.
На кресте как на id-карте написано:
здесь покоится номер 234, вечная память.
На улицах и полях
появлялись новые Голгофы
только пули вместо гвоздей
только артиллерия вместо копий.
В свою очередь звезда "Людей Икс" и двукратный номинант на премию "Оскар" Иен МакКеллен продекламировал стихотворение "Первое к коринфянам" военнослужащего Артура Дроня. Соответствующее видео обнародовали на Instagram-странице Ukraine WOW.
Любовь долготерпит, любовь милосердствует,
не завидует, любовь не превозносится,
любовь боится животным страхом,
но продолжает идти,
любовь могла бы сдаться, оставить все,
но продолжает идти.
А иногда у любви прострелены ноги,
или в ногах у любви осколки,
и ноги ее сжимают турникеты,
или ног у любви больше нет.
Тогда любовь несут ее друзья.
Любовь роет окопы и живет в них,
и грызет в них лед из разрезанной бутылки,
когда хочет пить в минус двадцать.
Любовь выходит на боевые дежурства,
поднимается на позиции
с грыжами, с температурами, с простатитом,
с контузиями, с астмами и аллергиями,
с высокой вероятностью
не вернуться,
с мыслями о ком-то
о ком-то самом важном.
Все сносит, верит во все, надеется всего, все терпит!
Любовь различает на слух
выходы градов, прилеты мин и движение танков.
Глаза любви болят,
когда долго смотрит в тепловизор.
Просыпается любовь ночью,
когда мыши в блиндаже заползают
под ее бушлат.
Иногда любовь
долго блуждает в посадке после тяжелого боя.
А иногда
любовь закрывает глаза друзьям своим.
И заворачивает их в спальники
и выносит.
Никогда любовь не перестает!
Хоть пророчества и существуют, но прекратятся,
хоть языки существуют, но замолчат,
хоть существует знание, но отменится.
Потому что иногда заканчивается обстрел,
и любви закрывают глаза,
и друзья заворачивают ее в спальники,
и выносят.
И тогда она
переходит в живых.
Поступок знаменитости произвел сильное впечатление на украинцев. В комментариях под роликом юзеры начали благодарить Иена МакКеллена за поддержку и признавались, что декламирование стихотворения довело их до слез:
"Промурашило".
"До слез, до щемящегося сердца".
"Спасибо за вашу поддержку, Иен МакКеллен".
"Это прекрасно".
Что известно о героях, чьи стихи зачитали звезды Голливуда
Артур Дронь родился 31 декабря 2000 года в селе Воскресинцы Ивано-Франковской области. Высшее образование он получил во Львовском национальном университете имени Ивана Франко по специальности "журналистика". В 2021-м писатель стал ивент-менеджером в "Издательстве Старого Льва".
После начала большой войны Артур Дронь кардинально изменил сферу деятельности и стал на защиту Украины. Он добровольцем присоединился к 125-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ, а с августа 2022 года выполнял задачи на территории Донецкой, а затем Харьковской областей. В 2025-м писатель получил ранение и был демобилизован.
Что интересно, во время службы Артур Дронь не переставал писать стихи. Его работы получили популярность среди отечественной аудитории, более того, строки из одной поэзии даже процитировала премьер-министр Италии Джорджиа Мелони.
Максим Кривцов родился 22 января 1990 года в Ровно. Высшее образование он получил в Киевском национальном университете технологий и дизайна, а также успел сменить немало сфер деятельности, ведь работал на фабрике нетканых материалов, продавцом-консультантом, помощником мастера ателье, фотографом и SMM-щиком проекта "Строкаті єноти".
Свою четкую гражданскую позицию Максим Кривцов продемонстрировал еще в 2014 году, когда ушел на фронт добровольцем. Он был участником АТО, участвовал в боевых действиях в составе 5-го батальона ДУК "Правый сектор", а также был пулеметчиком в Бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины. После начала большой войны он выполнял задачи в рядах ВСУ на Киевщине, Харьковщине, Херсонщине, Луганщине и Донетчине. Защищая Украину от врагов писатель погиб 7 января 2024 года.
Творчество Максима Кривцова заняло особое место в сердцах многих украинцев. Песни на его поэзию исполняет группа Yurcash, а сборник защитника "Вірші з бійниці" был признан одной из лучших украинских книг 2023 года по версии украинского ПЕН – организации, объединяющей профессиональных писателей, редакторов и переводчиков.
