Роберт Де Ниро заговорил на украинском: голливудский актер поздравил украинцев с Новым годом. Видео

В канун Нового года американский актер Роберт Де Ниро обратился к украинскому народу с душевной речью. Звезда кино поздравила граждан нашей страны с главным зимним праздником и пожелала важнейшего – скорейшего наступления мира.

Видео дня

Стоит заметить, что в своем обращении голливудская знаменитость даже заговорила на соловьином. Актер уверенно произнес: "Слава Україні!" Соответствующее видео появилось на Instagram-странице организации Ukraine WOW.

"Здравствуйте! Это Роберт Де Ниро. В этот праздничный сезон мы с моей семьей желаем вам благополучия, радости, безопасности, свободы и мира. С любовью. Слава Украине!" – сказал актер.

Поздравление от знаменитости вызвало море положительных эмоций у украинцев. В комментариях под постом юзеры поблагодарили Роберта Де Ниро за поддержку и желали всего наилучшего:

"Спасибо, Роберт! Вас тоже с Новым годом! Мира и здоровья!"

"Впечатляюще! Спасибо за поддержку!"

"Быть настоящим актером – это тяжелый труд! Но быть человеком при этом – это в самое сердце!"

"Спасибо! Вы смелый человек! Пусть Бог дарует вам крепкое здоровье и любовь!"

Отметим, что Роберт Де Ниро продемонстрировал свою поддержку Украины еще в первые дни большой войны. Во время выступления перед студентами Кембриджского университета у актера поинтересовались, что он думает о полномасштабном вторжении РФ на территорию нашей страны. В ответ на это он призвал аудиторию не молчать об этих ужасных событиях.

"В мире происходят вещи, и если у вас есть голос и вы видите, что происходит, вы имеете полное право что-то сказать об этом. Вы должны. Вы видите, что сейчас происходит в Украине, вы должны встать и сказать: "Так нельзя, это неправильно". Это так просто. Дело даже не в демократии, а в правильности и неправильности – в правде", – сказал знаменитый актер.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Тимоти Снайдер свободно заговорил на украинском и сделал особый подарок Владимиру Зеленскому во время личной встречи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!