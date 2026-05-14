Главный фаворит второго полуфинала разделся на сцене и ошеломил публику на Евровидении 2026: он называет свою песню 'конфеткой'

Дания, которую букмекеры называли главным фаворитом второго полуфинала Евровидения 2026, выступила на сцене в Вене (Австрия) 14 мая и устроила один из самых обсуждаемых номеров вечера. Страну представил певец Søren Torpegaard Lund с песней Før Vi Går Hjem ("Прежде чем мы пойдем домой"), которую сам артист ранее называл "конфеткой – одновременно кислой и сладкой".

Видео дня

Перед вторым полуфиналом Дания возглавляла прогнозы среди стран, которым пророчили выход в финал, а в общем рейтинге букмекеров занимала третье место. Композиция Søren Torpegaard еще до шоу стала популярной среди фанатов конкурса и попала в список главных претендентов на победу.

OBOZ.UA вел текстовую онлайн-трансляцию второго полуфинала Евровидения 2026.

Весь номер был построен вокруг большого прозрачного куба, внутри которого находились танцоры. Сцену погрузили в темноту, а главным акцентом стал зеленый свет, направленный на певца. Постановка постепенно становилась все более провокационной – особенно в момент, когда камеры показали танцовщиков внутри куба.

В середине выступления Søren Torpegaard залез к подтанцовке в конструкцию и неожиданно разделся прямо на сцене. Артист снял рубашку и продолжил номер уже в сетчатой футболке, чем вызвал бурную реакцию зала.

Песня Før Vi Går Hjem полностью выполнена на датском языке. Это первый случай с 2021 года, когда Дания представила на Евровидении композицию на родном языке. Сам трек артист описывает как клубный поп с грустным эмоциональным подтекстом о ночи, которая не должна заканчиваться.

Søren Torpegaard не является новичком в музыкальной индустрии Дании. Ранее он учился в театральной академии Den Danske Scenekunstskole, получил премию Reumert Talent Prize и исполнял главную роль в мюзикле "Вест-Сайд Стори" в Копенгагенской опере. Также артист открыто говорит о себе как о квир-исполнителе и был номинирован на Danish Rainbow Awards.

Читайте, как выступила во втором полуфинале Евровидения 2026 украинка LELÉKA.

Ранее OBOZ.UA сообщал, сколько стоит выступление Украины на Евровидении 2026 и откуда взялись эти деньги. Им с командой уже удалось покрыть почти все необходимые расходы, хоть и цена оказалась кругленькой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!