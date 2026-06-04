Главная звезда 'Эмили в Париже' Лили Коллинз поддержала теннисистку Соболенко из Беларуси, которая унижала украинок: ее поставили на место

Голливудская актриса Лили Коллинз, известная по главной роли в сериале Netflix "Эмили в Париже", оказалась под волной критики после публикации фотографий с теннисного турнира Roland Garros в Париже (Франция). Особое внимание пользователей привлекло селфи актрисы с первой ракеткой мира Ариной Соболенко – белорусской спортсменкой, которая поддерживает режим Александра Лукашенко и ужасно относится к украинским теннисисткам.

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В своем Instagram Коллинз опубликовала серию снимков с французского турнира. На одном из фото она позировала вместе с Соболенко.

"Одна из многих приятных сторон возвращения в Париж – закончить работу и сразу же мчаться на Roland Garros. Я всегда поражена бешеным талантом игроков и их невероятной настойчивостью как на корте, так и вне его", – написала актриса.

Впрочем, вместо восхищения часть аудитории обратила внимание именно на компанию, в которой оказалась звезда Netflix. В комментариях пользователи напомнили о позиции Соболенко и ее репутации.

"Эмили в Советском Союзе"

"Соболенко поддерживает диктатуру в нашей стране, Беларуси. Грустно видеть ее в этих постах".

"Соболенко – сторонница войны".

"В результате российского вторжения в Украину погибли десятки тысяч людей, среди которых сотни детей; атаки происходят ежедневно. Женщина на фото с тобой поддерживает это".

"Лили, я шокирована... ты и Соболенко".

"Сабаленко поддерживает войну в Украине. Она поддерживает диктатуру в Беларуси".

"Да ладно, фотографироваться с пропутинской теннисисткой – это не самое крутое, что можно там сделать".

Критика в адрес Коллинз появилась вскоре после очередного скандала вокруг Соболенко. Всего две недели назад журнал Vogue получил волну возмущения из-за того, что поместил белорусскую теннисистку на обложку майского номера. Тогда пользователи также обвиняли издание в том, что оно игнорирует политический контекст вокруг спортсменки и ее многолетние связи с режимом Лукашенко.

Что касается политической позиции Соболенко: в 2020 году она подписала письмо в поддержку Лукашенко после президентских выборов в Беларуси. После начала полномасштабной войны России против Украины теннисистка преимущественно избегает прямых ответов относительно агрессии РФ, однако неоднократно попадала в скандалы из-за поведения в отношении украинских спортсменок. В частности, наибольший резонанс вызвали ее конфликты с Мартой Костюк и Элиной Свитолиной.

Примечательно, что сама Лили Коллинз ранее также становилась участницей "украинского" скандала. Во втором сезоне "Эмили в Париже" создатели сериала показали украинку Петру как карикатурную эмигрантку, которая ворует вещи в магазинах. Тогда украинские зрители обвинили авторов проекта в использовании оскорбительных стереотипов в отношении украинцев. После волны критики ситуация изменилась: в следующих сезонах сериала все чаще появлялась одежда украинских брендов.

Недавно Netflix выпустил пятый и, как сообщается, последний сезон "Эмили в Париже".

Как ранее писал OBOZ.UA, из-за Арины Соболенко на резкую критику от украинцев нарвалась певица Вера Брежнева. Дело в том, что исполнительница положительно отреагировала на новость о том, что теннисистка стала амбассадором итальянского дома моды Gucci.

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