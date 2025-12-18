'Эмили в Париже': новый сезон сериала вышел на Netflix

Один из ключевых хитов платформы Netflix, романтический сериал "Эмили в Париже" вернулся. Пятый сезон шоу стал доступен для просмотра на стриминге.

OBOZ.UA рассказывает, можно ли посмотреть сразу все серии, или придется ждать второй части. А также станет ли этот сезон завершающим и какие приключения ждут Эмили Купер (Лили Коллинз) на этот раз.

Будет ли вторая часть

На этот раз Netflix решил не испытывать терпение зрителей. В отличие от четвертого сезона, который "разрезали" пополам, пятая часть вышла единым релизом. Все 10 эпизодов стали доступны для просмотра одновременно в четверг, 18 декабря. Зрители в Украине увидят их чуть позже, но тоже сегодня. Сериал имеет украинский дубляж.

О чем рассказывает сюжет пятого сезона

Этот сезон официально стал "историей двух городов". Эмили теперь возглавляет римский офис компании Agence Grateau, и, как отмечает создатель сериала Даррен Стар, она наконец пытается найти баланс между работой и личным счастьем.

Основной фокус в этой части делается на ее отношениях с итальянцем Марчелло. Эмили наслаждается римскими каникулами, катается на скутерах Vespa и даже посещает Венецию. Однако прошлое не отпускает ее. В Риме также появляется ее бывший возлюбленный француз Габриэль и стремится доказать, что он изменился.

Между тем закрепиться на итальянском рынке услуг в сфере пиара Эмили удается совсем не сразу. Он диктует свои правила и эти правила не похожи на те, по которым приходилось работать во Франции. Героиню ждет непростой и насыщенный период.

Будет ли пятый сезон финальным

Слухи о том, что "Эмили в Париже" вот-вот закроют, циркулируют уже давно. Однако автор сериала Даррен Стар считает, что говорить о финале рано. По его мнению, история Эмили еще имеет потенциал для развития.

Да и сам Netflix пока не объявил пятый сезон последним. Наоборот, расширение географии до Рима и Венеции дало шоу новый толчок. Лили Коллинз в интервью намекала, что готова играть Эмили еще долго, а сценаристы оставили достаточно "крючков" для потенциального шестого сезона. Пока рейтинги позволяют продолжать историю, сериал вряд ли закроют.

