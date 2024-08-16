В новом сезоне 'Эмили в Париже' засветились вещи от украинских брендов. Фото и видео

В новом сезоне сериала от Netflix "Эмили в Париже", вышедшем на экраны 15 августа, засветились вещи от украинских брендов. Шоу, которое может стать в один ряд с легендарными "Секс в большом городе" и "Дьяволом носит Prada", уделяет особое внимание образам героев.

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Как отмечает художница по костюмам Мэрилин Фитусси, в новом сезоне Эмили Купер переняла многое от француженок, но все же остается верной своему стилю. Гардероб звезд комедийной драмы состоит из лучших и самых стильных изделий со всего мира, пишет Telegram-канал Кінь в пальто від Гуччі. В частности, в коротком промо-ролике актриса Лили Коллинз, сыгравшая главную роль, предстает перед камерой в голубом платье с акцентом-цветком от украинского бренда J'amemme.

В новых сериях также "дебютировал" украинский бренд Gunia. Греческая художница по имени София нарядила шелковую пижаму из новогодней коллекции 2022-го, вдохновением для которой служили косовская керамика и наивное искусство.

Лучшая подруга Купер Минди Чен выбирает серьги от Gunia. Кроме того, ее можно увидеть в стильных шляпках от дизайнера Руслана Багинского.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Эшли Парк на премьере "Эмили в Париже" выгуляла платье украинского бренда: как выглядела исполнительница роли Минди.

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