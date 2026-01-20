Гламурная даже на кресле колесном: 88-летняя Джейн Фонда поразила сеть своим видом на фоне тревожных слухов о здоровье

88-летнюю Джейн Фонду заметили в кресле колесном в аэропорту в Лос-Анджелесе, США, когда актриса готовилась к авиаперелету. Знаменитость находилась там вместе с помощницей.

Видео дня

Она была одета в длинное коричневое меховое пальто, черные брюки и солнцезащитные очки, дополнив образ массивными золотыми украшениями. Волосы актрисы были уложены в объемные кудри. На коленях у нее лежал чемодан, а кресло колесное толкала помощница. Кадры опубликовало медиа Daily Express US.

Это появление произошло через несколько дней после того, как американская телеведущая Мегин Келли в интервью Daily Mail публично резко раскритиковала Джейн Фонду, назвав ее "самой подлой" и "самой неприятной" знаменитостью, с которой ей приходилось работать. Келли вспомнила их интервью 2017 года, во время которого Фонда негативно отреагировала на вопрос о пластической хирургии.

Стоит отметить, что использование кресла колесного для Джейн Фонды не является единичным случаем, хотя на публичных мероприятиях она ходит на ногах. В июне прошлого года актрису уже видели в кресле колесном во время передвижения по аэропорту Сиднея. В подобных ситуациях речь идет о вспомогательном средстве для передвижения на больших расстояниях в терминалах, которое часто используется людьми почтенного возраста, а не о подтвержденных серьезных проблемах со здоровьем.

В последние годы Фонда начала чаще общаться о смерти и старении на публику. Актриса неоднократно признавалась, что много думает о конце жизни и считает такие размышления полезными. По ее словам, осознание смертности придает смысл каждому прожитому ею дню и помогает определить жизненные приоритеты.

В 2025 году Джейн Фонда также рассказала, что заранее спланировала собственные похороны. Актриса заявила, что не хочет кремации из-за экологических соображений, в частности из-за вредных выбросов в атмосферу. Она объяснила, что желает быть завернутой в простую простыню и похороненной в земле без традиционного деревянного гроба.

По словам Фонды, она хочет, чтобы место захоронения было максимально простым и естественным – без надгробий, с местными травами и устойчивым к засухе ландшафтом. Актриса планирует быть похороненной рядом со своим вторым мужем, писателем и политическим активистом Томом Хайденом, в Санта-Монике, чтобы ее детям не приходилось посещать разные места памяти.

Кроме того, Джейн Фонда признавалась, что в 87 лет снова обратилась к терапии, стремясь наладить отношения со своими тремя детьми и завершить жизнь без чувства сожаления. Она открыто признавала, что не была идеальной матерью, но хочет уйти из жизни в мире со своей семьей и близкими.

В частности, в ноябре актриса стала гостьей подкаста Мишель Обамы IMO, где призналась, что в молодости серьезно задумывалась над собственной смертностью и не ожидала дожить до 30 лет. Она также отметила, что сейчас чувствует себя более сосредоточенной и целостной, чем в предыдущие десятилетия жизни.

Несмотря на почтенный возраст и перенесенные в прошлом онкологические заболевания, Джейн Фонда не скрывает, что не планирует прекращать активную деятельность. Актриса заявляла, что намерена работать и в 90 лет, а также неоднократно подчеркивала, что остается вовлеченной в общественную и экологическую деятельность. Фонда также шутила, что могла бы выполнять трюки в боевике в почтенном возрасте, подчеркивая свое желание оставаться активной.

