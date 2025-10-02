87-летняя легенда Голливуда Джейн Фонда ошеломила публику на Неделе моды в Париже. Фото

Американская актриса Джейн Фонда стала настоящей звездой Недели моды в Париже 2025. 87-летняя легенда Голливуда вышла на подиум во время модного показа Liberty. Equality. Sisterhood. Because You're Worth It ("Свобода. Равенство. Сестринство. Потому что ты этого достойна") от L'Oréal Paris в эффектном образе, поэтому публика не могла отвести от нее восхищенного взгляда.

Знаменитость продефилировала во впечатляющем мерцающем платье под громкие аплодисменты зрителей, сообщает TiranaPost. Своим смелым образом она в очередной раз продемонстрировала, что стиль не имеет возраста.

Джейн Фонда засияла на модном мероприятии в серебристом платье в пол с длинными рукавами, которое отлично подчеркнуло ее фигуру. Аутфит актриса дополнила мерцающими туфлями на каблуках, а также массивными серьгами.

Макияж и прическа знаменитости были выполнены в стиле старого голливудского гламура. Она сделала красивые локоны, а также боковой пробор, чтобы придать укладке дополнительный объем. Свою внешность Джейн Фонда подчеркнула макияжем в нюдовых оттенках.

Впечатляющий стиль голливудской актрисы

Стоит отметить, что Джейн Фонда поражает публику своим невероятным внешним видом чуть ли не во время каждого публичного выхода. Так, например, в 2020 году актриса объявляла победителя в номинации "Лучший фильм года" во время церемонии "Оскар", надев эффектное платье с блестками из переработанных материалов от Elie Saab. Особенностью лука стало то, что звезда выбирала его для появления на Каннском кинофестивале в 2014-м.

В конце прошлого года Джейн Фонда засияла на красной дорожке в Каннах в изысканном аутфите. Она надела темный костюм-двойку, задекорированный вышивкой из бисера, который дополнила трендовым пальто с леопардовым принтом.

Что интересно, лауреат двух премий "Оскар" и пяти "Золотых глобусов" не стесняется своих седых волос. Она никогда не скрывала, что делала пластические операции и инъекции красоты, однако маскировать естественный цвет прядей отказывается: "Я всегда мечтала покраситься в такой оттенок, но он появился сам".

