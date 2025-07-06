Герой 'Азовстали' Михаил Дианов женился: ранее ему приписывали роман с Поляковой

Морской пехотинец Михаил Дианов, известный защитник Мариуполя и ветеран боев на "Азовстали", женился во второй раз. Его избранницей стала девушка по имени Мирослава.

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О личном событии Дианов рассказал в Facebook, опубликовав романтические фотографии со свадьбы. Церемония состоялась в тесном кругу.

На фото видно, как пара влюбленно смотрит в глаза друг другу: Михаил позирует в классической белой рубашке и светлых брюках, а его избранница Мирослава выбрала лаконичный свадебный образ – белоснежную миди-юбку и жакет без рукавов.

Воин не удержался от шуток, что ему свойственно. "Клялся, божился, что никогда не женюсь", – с иронией написал он, признаваясь, что все же нашел своего человека.

Для Дианова это второй брак. С первой женой Ольгой он развелся более 13 лет назад. У супругов родилась дочь Екатерина. Несмотря на это, в декабре 2024 года он сообщил, что влюблен снова. Тогда же он сделал предложение своей девушке, и она сказала желанное "да".

Личная жизнь Михаила Дианова не раз становилась темой обсуждений в сети. После освобождения из российского плена и многочисленных публичных выступлений ему приписывали отношения с различными известными женщинами. В частности, большой резонанс вызвали слухи о "романе" с певицей Олей Поляковой. Их совместные фото, отдых на природе и даже рыбалка на частном озере вызвали волну сплетен. Особенно после того, как Полякова опубликовала в InstaStories совместные моменты.

Дианов не проигнорировал слухи – он откровенно прокомментировал ситуацию: "Нет, вообще! Там у нее муж. Во-первых, какой роман? Во-вторых, он постоянно дома. Мы с Олей друзья. Мы с ней нормально общаемся. Никаких даже намеков ни с ее стороны, ни с моей не было. Друзья", – прокомментировал Дианов.

Он также объяснял, что бывал в гостях у Поляковой по приглашению ее мужа – Вадима Буряковского. А вот знакомство с артисткой состоялось во время совместной работы над благотворительными инициативами.

Оля Полякова тоже с юмором комментировала ситуацию. В одном из интервью она пошутила: "У него роман с моим Вадиком. Они "сплелись" с первой рюмки". По словам Дианова, именно Буряковский организовывал отдых и активные встречи, которые помогали ему в процессе физической и моральной реабилитации после плена.

Не обошли слухи и модель Дашу Астафьеву. Когда в сети появилось их совместное фото, начали распространяться догадки о романтической связи. "Мне Астафьеву приписывали, потому что я с ней сфотографировался. Мы познакомились с Дашей возле Софиевской церкви. Она была со своим возлюбленным. Мы посидели, пообщались и сфоткались. Все, "Дианов уже с Астафьевой", – рассказывал воин.

Ранее OBOZ.UA писал, что Михаил Дианов рассказал, где работает после освобождения из российского плена. Он начал новый этап своей жизни.

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